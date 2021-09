Słuchawki Bose QuietComfort 45: między ciszą i dźwiękiem

Marka Bose przedstawiła nowe słuchawki QuietComfort 45 z udoskonaloną redukcją szumów, która ma zapewniać ciszę niezależnie od miejsca.

materiały prasowe

Słuchawki Bose QuietComfort 45 zastępują model QuietComfort 35 II. Mają tylko dwa ustawienia, oba uzyskane dzięki udoskonalonemu systemowi aktywnej redukcji szumów i nowym podzespołom elektronicznym. W trybie Quiet mikrofony wewnątrz i na zewnątrz nauszników łączą się z opatentowanym układem cyfrowym, aby wykrywać, mierzyć i reagować na niechciane dźwięki w zakresie częstotliwości średnich — tych, które zwykle można znaleźć w pociągach podmiejskich, zatłoczonych biurach i kawiarniach. Redukcja szumów Bose aktywuje się w ułamku milisekundy, aby zapewnić całkowite wyciszenie lub możliwość słuchania muzyki, podcastów lub oglądania filmów bez rozpraszania uwagi. W trybie Aware słuchawki QC45 dopuszczają pełnię dźwięków z otoczenia. Wszystkie są wyraźnie słyszalne bez konieczności zdejmowania słuchawek.

materiały prasowe

Podczas rozmów telefonicznych i wydawania komend głosowych użytkownicy QC45 mogą korzystać z systemu redukcji szumów. Matryca formująca wiązkę izoluje głos, podczas gdy matryca odrzucająca tłumi i blokuje słyszalne zakłócenia wokół nich – takie jak młynek do kawy lub szczekanie psa – przed wychwyceniem i przekazaniem do rozmówcy. Oznacza to, że przyjaciele, rodzina, współpracownicy i osobiści asystenci mogą usłyszeć, co się do nich mówi. Otwiera to drogę do bardziej produktywnych spotkań w aplikacji Zoom, angażujących rozmów wideo i dokładniejszych reakcji asystentów głosowych na wszystkie polecenia – od dyktowania tekstu przez uzyskiwanie wskazówek po sterowanie inteligentnym domem.

materiały prasowe

Dzięki intuicyjnym elementom sterującym obsługa słuchawek jest prosta. Na prawej muszli znajdują się cztery przyciski: zwiększania i zmniejszania głośności, zasilania i parowania Bluetooth, a także jeden do najczęściej używanych zadań: odbierania i kończenia połączeń, odtwarzania i wstrzymywania muzyki oraz dostępu do funkcji VPA. Na lewej muszli znajduje się przycisk służący do przełączania trybów i wyciszania mikrofonu podczas rozmów. Aplikacja Bose Music oferuje dodatkową pomoc w konfiguracji i użytkowaniu, w tym w zakresie połączeń Multi-point obsługiwanych przez Bluetooth 5.1 dla urządzeń z systemami iOS i Android, a także funkcję Bose SimpleSync umożliwiającą parowanie głośnika QC45 ze głośnikami Bose Soundbar podczas oglądania filmów.

materiały prasowe

Czas pracy słuchawek QC45 po jednorazowym naładowaniu wynosi 24 godziny. Ładowane są przez USB-C będą w pełni naładowane w dwie i pół godziny, a po 15 minutach ładowania będą pracowały przez trzy godziny.

materiały prasowe

Słuchawki Bose QuietComfort 45 będą dostępne od 30 września w dwóch kolorach: Triple Black i White Smoke.

Newsletter ICT Nowości z firm IT z naciskiem na spółki giełdowe: przetargi, informacje z rynku, newsy kadrowe i inne. ZAPISZ MNIE

× Newsletter ICT autor: Grzegorz Suteniec Wysyłany raz w tygodniu Nowości z firm IT z naciskiem na spółki giełdowe: przetargi, informacje z rynku, newsy kadrowe i inne. Chcę otrzymywać newsletter ICT * ZAPISZ MNIE Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Nasz telefon kontaktowy to: +48 22 333 99 99. Nasz adres e-mail to: rodo@bonnier.pl. W naszej spółce mamy powołanego Inspektora Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: iod@bonnier.pl. Będziemy przetwarzać Pani/a dane osobowe by wysyłać do Pani/a nasze newslettery. Podstawą prawną przetwarzania będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda oraz nasz „prawnie uzasadniony interes”, który mamy w tym by przedstawiać Pani/u, jako naszemu klientowi, inne nasze oferty. Jeśli to będzie konieczne byśmy mogli wykonywać nasze usługi, Pani/a dane osobowe będą mogły być przekazywane następującym grupom osób: 1) naszym pracownikom lub współpracownikom na podstawie odrębnego upoważnienia, 2) podmiotom, którym zlecimy wykonywanie czynności przetwarzania danych, 3) innym odbiorcom np. kurierom, spółkom z naszej grupy kapitałowej, urzędom skarbowym. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody. Ma Pani/Pan prawo do: 1) żądania dostępu do treści danych osobowych, 2) ich sprostowania, 3) usunięcia, 4) ograniczenia przetwarzania, 5) przenoszenia danych, 6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 7) cofnięcia zgody (w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia) w dowolnym momencie, a także 8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych osobowych warunkuje zapisanie się na newsletter. Jest dobrowolne, ale ich niepodanie wykluczy możliwość świadczenia usługi. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie się odbywało przy wykorzystaniu adekwatnych, statystycznych procedur. Celem takiego przetwarzania będzie wyłącznie optymalizacja kierowanej do Pani/Pana oferty naszych produktów lub usług.