Sony najwięcej warte od 20 lat

Akcje japońskiego koncernu drożały w czwartek na giełdzie w Tokio o ponad 10 proc. po tym jak podwyższył on o ponad jedną trzecią prognozę zysku rocznego.

Sony poinformowało, że dzięki dochodom z gier oraz sukcesowi produkowanego przez Apple smartfonu iPhone 12, do którego dostarcza elementy kamery, zysk operacyjny w roku kończącym się w marcu może sięgnąć 940 mld JPY (8,9 mld USD). Oznacza to podwyższenie prognozy o 34 proc. Reakcją rynku był największy jednodniowy wzrost kursu Sony od maja 2019 roku do 11735 JPY. Wartość rynkowa spółki sięgnęła 14,7 mld USD.