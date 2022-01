Sony przejmuje znanego dewelopera gier za 3,6 mld USD

Sony Group przejmuje Bungie, amerykańskiego dewelopera znanego z takich gier jak Destiny i Halo, informuje Bloomberg.

Agencja zwraca uwagę, że to już trzecia duża transakcja na rynku gier ogłoszona w tym roku. Wcześniej Microsoft przejął Activision Blizzard, a Take Two Interactive lidera gier na urządzenia mobilne, spółkę Zynga.

Przejęcie za 3,6 mld USD dewelopera stojącego za cieszącymi się wielką popularnością grami FPS pozwoli Sony lepiej konkurować z głównym rywalem, który dzięki nabyciu Activision został właścicielem serii gier Call of Duty. Przejęcie przez Sony Bungie jest największą tego typu transakcją przeprowadzoną przez japoński koncern w minionej dekadzie. fot. Bloomberg Założone w 1991 roku Bungie przyczyniło się do sukcesu konsoli Xbox produkowanej przez Microsoft. Przejął on dewelopera za ok. 30 mln USD kiedy pracował on jeszcze nad projektem Halo. Okazała się to jedna z najlepszych gier na Xbox. Wygenerowała ponad 6 mld USD sprzedaży. W 2007 roku Bungie uzyskało niezależność i odłączyło się od Microsoftu.

