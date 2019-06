Sosnowiec wybuduje drogi rowerowe za 5 mln zł

Kosztem ponad 5,1 mln zł do końca października w Sosnowcu powstanie prawie 2,5 km nowych dróg rowerowych, które połączą centrum miasta z dzielnicami Pogoń i Stary Sosnowiec. W piątek Urząd Miasta poinformował o wyłonieniu firm, które zrealizują inwestycję.

"Wybudowanie blisko 2,5 km nowej drogi rowerowej oraz chodników pozwoli nam już całkowicie spiąć system dróg rowerowych na Pogoni i w Starym Sosnowcu, co umożliwi bezpieczne dojechanie dwuśladem do centrum miasta. Skorzystają też piesi, bo budowie dróg rowerowych towarzyszy przebudowa chodników" – poinformował prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński.



Chodzi o budowę dróg rowerowych i przebudowę chodników wzdłuż ulic Orlej, "Grota" Roweckiego oraz Mireckiego. Miejscy urzędnicy przekonują, że inwestycja oznacza prawdziwą rewolucję dla rowerzystów i pieszych, ponieważ da możliwość sprawnego przemieszczenia się na rowerze między obiema dzielnicami a centrum Sosnowca.



Zadanie podzielono na trzy części - wszystkie powinny być zrealizowane do końca października tego roku.



Pierwsza inwestycja dotyczy połączenia drogi rowerowej z istniejącą już trasą biegnącą wzdłuż ulicy Będzińskiej. Droga zapewni możliwość bezpiecznego dojazdu do ulicy Żeromskiego i dalej w kierunku Parku Sieleckiego oraz połączy Pogoń z centrum Sosnowca. W ramach inwestycji wyłączone z użytkowania zostanie nieczynne przejście podziemne pod ulica Orlą w okolicy Parku Dietla.



Druga część dotyczy budowy drogi rowerowej oraz chodnika od ulicy Orlej do okolic skrzyżowania z Aleją Mireckiego. W tym miejscu droga rowerowa połączy się z budowanym fragmentem ścieżki biegnącej wzdłuż dalszej części ulicy "Grota" Roweckiego, aż do wiaduktu nad trasą ekspresową S86.



Powstanie również kilometrowy odcinek wzdłuż al. Mireckiego. Droga połączy się z ulicą Piłsudskiego, wzdłuż której wybudowany zostanie ostatni brakujący odcinek trasy, pozwalający na dojechanie rowerem do ścisłego centrum miasta, czyli ul. 3 Maja.