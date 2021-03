Rentowności obligacji państw strefy euro spadają we wtorek z powodu wzrostu negatywnych doniesień dotyczących pandemii, ale także oferty nowych papierów, pisze Reuters.

Przedłużenie lockdownu w Niemczech do 18 kwietnia i jego zaostrzenie w okresie świąt wielkanocnych zwiększyło niepewność na rynkach. Spadek rentowności wiązany jest także z rozpoczęciem sprzedaży obligacji 5- i 25-letnich w ramach unijnego SURE. Szacuje się, że oferta będzie miała wartość 13 mld EUR.

Rentowność obligacji 10-letnich Niemiec spadała we wtorek rano o 2 pkt. bazowe do minus 0,33 proc. Rentowność podobnych obligacji Włoch spadła do 0,64 proc. Oznacza to zmniejszenie się premii za ryzyko wobec papierów Niemiec do 95 pkt. bazowych.