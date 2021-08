Dow Jones spadł o 1,1 proc., najmocniej od miesiąca. Tyle samo stracił w środę S&P500. Nasdaq, który zszedł w dół o 0,9 proc., zaliczył trzecią spadkową sesję z rzędu, co nie zdarzyło mu się od lipca.

Inwestorzy z amerykańskich rynków akcji oczekiwali w środę na publikację zapisków z lipcowego posiedzenia FOMC. Dlatego w pierwszej części sesji dominowały małe zmiany kursów i indeksów. Po publikacji „minutes” na dwie godziny przed końcem notowań indeksy zanurkowały. Powodem miało być zadeklarowanie w zapiskach, że większość uczestników posiedzenia uznało iż właściwe byłoby rozpoczęcie redukowania zakupów obligacji przez bank centralny jeszcze w tym roku. Jako negatywny sygnał wskazano także widoczne różnice opinii wśród włodarzy polityki monetarnej co do stanu gospodarki, a także wynikających z tego dalszych działań banku centralnego. Wskazywano, że komunikat po lipcowym posiedzeniu FOMC brzmiał bardziej optymistycznie jeśli chodzi o ocenę postępów gospodarki niż wynikałoby to z „minutes”. „Niedźwiedzim” sygnałem okazała się w środę także wypowiedź szef Fed w St. Louis, który ponownie opowiedział się za zakończeniem programu zakupów obligacji w pierwszym kwartale przyszłego roku, aby móc podwyższyć stopy procentowe w czwartym kwartale 2022 r. Z drugiej strony wyraził przekonanie, że wariant delta koronawirusa nie zahamuje gospodarki USA.