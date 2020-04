Tauron: do połowy roku więcej nowych mikroinstalacji OZE niż w całym 2018 r.

Do połowy tego roku działająca na południu Polski firma Tauron Dystrybucja przyłączyła do sieci energetycznej 8,7 tys. odnawialnych źródeł energii o łącznej mocy ponad 108 megawatów. To więcej niż w całym ub. roku, kiedy przyłączono ponad 8 tys. mikroinstalacji o mocy 75 MW - podała spółka.