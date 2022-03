„Cycling Europe” – to cykl spotkań B2B skierowanych do firm z branży rowerowej. Będą one trwały do końca marca.

Wydarzenie pod nazwą „Cycling Europe – Matchmaking and expert talks” ułatwi polskim przedsiębiorcom branży rowerowej nawiązanie bezpośrednich kontaktów biznesowych oraz zapoznanie się z najnowocześniejszymi trendami i technologiami związanymi z branżą. W jego ramach przez cały marzec odbywać się będą spotkania B2B, a co czwartek - tematyczne panele eksperckie. Udział jest bezpłatny.