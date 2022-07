Sprawne, zwinne i doskonale zarządzane

„Best Managed Companies” to prestiżowy autorski plebiscyt prowadzony przez Deloitte, w którym od 30 lat firmy prywatne i rodzinne z ponad 40 krajów pokazują najlepsze praktyki zarządzania biznesem. W tym roku program zadebiutował w Polsce, pozwalając rodzimym przedsiębiorcom porównać swoje standardy zarządzania z najbardziej wartościowymi praktykami stosowanymi w firmach prywatnych na świecie. Prowadzone przez ekspertów z Deloitte warsztaty pozwoliły na skrupulatną weryfikację modelu działalności i zarządzania firm zgłoszonych do programu, a także na dogłębną analizę ich kompetencji, procesów oraz strategii. Wyróżnienia przyznane najlepiej zarządzanym polskim firmom 8 czerwca podczas warszawskiej gali dają im szansę dołączenia do globalnej społeczności Deloitte BMC, a w konsekwencji nawiązania wielu nowych, międzynarodowych aliansów. Prezentujemy nagrodzone przedsiębiorstwa, które zdobyły tytuł Best Manged Company (najlepiej zarządzanych firm). Firmy te zasługują na miano liderów biznesu, gdyż w sposób szczególny wyróżniają się zdolnością dostosowania się do wyzwań rynku i rozwijaniem biznesu nawet wbrew przeciwnościom.

Firmy prywatne, w tym rodzinne, prowadzą biznes inaczej niż międzynarodowe korporacje. Skuteczniej realizują cenioną koncepcję organizacji zwinnej — agile. Nie tylko dlatego, że mają inną strukturę – tajemnicą sukcesu jest raczej dobra komunikacja między zespołami, mniej skomplikowany proces decyzyjny, a nierzadko rodzinna atmosfera, utożsamienie się pracowników z misją i wizją właściciela oraz wspólne, solidarne rozwijanie biznesu. Firma Deloitte od lat bada, analizuje i wspiera biznes prywatny, dzięki trzydziestoletniemu doświadczeniu w realizacji programu Best Managed Companies, wypracowała i doprecyzowała metody rozpoznawania najlepiej zarządzanych przedsiębiorstw prywatnych i rodzinnych. W tym roku konkurs „Best Managed Companies” po raz pierwszy odbył się w Polsce, stając się okazją do nagrodzenia polskiej przedsiębiorczości prywatnej.

Zobacz także Polskie firmy prywatne wśród najlepiej zarządzanych

ARCHE

Od 1991 r. Grupa ARCHE z siedzibą w Warszawie świadczy profesjonalne usługi deweloperskie. Przez ponad 30 lat wybudowała ponad 10 tys. domów i mieszkań. Należy do niej 19 hoteli — wśród nich są placówki historyczne, np. Zamek Janów Podlaski czy Dwór Uphagena Arche Gdańsk, ale i typowo miejskie, np. Arche Hotel Krakowska czy Arche Residence w Łodzi. W 2021 r. firma uruchomiła produkcję jednostek hotelowych na bazie kontenerów morskich pod marką Arche Siedlisko. Firma tworzy własne marki, np. Krainy Polskie i Kraina Zdrowia czy Arche Podróże. Arche zarządza też siecią barów i centrów aktywności społecznych oraz jest powiązana z dwiema organizacjami pożytku publicznego — Stowarzyszeniem Wspólnota Arche i Fundacją Leny Grochowskiej.

Jury plebiscytu doceniło firmę za prowadzenie biznesu w zgodzie z wartościami, gdzie misja i wizja właściciela Władysława Grochowskiego stały się elementem kultury całej organizacji. Firma stanowi przykład, że działania filantropijne pozytywnie wpływają na zaangażowanie interesariuszy i rozwój spółki, a także na rozwój regionu i integrację lokalnych społeczności.

Paweł Grochowski członek zarządu ARCHE Konkurs BMC to była dla nas okazja do refleksji, odpowiedzi na pytania, na które każda firma powinna sobie odpowiedzieć, a w pędzie czasem nie ma na to czasu. Ta nagroda to dla nas ogromne wyróżnienie, a warsztaty pozwoliły nam się pochylić nad ważnymi tematami, a nawet skonfrontować podejście z najlepszymi światowymi standardami zarządzania i wyznaczyć perspektywy dalszego rozwoju.

CERAMIKA PARADYŻ

Założona w 1989 r. firma szybko stała się jednym z największych polskich producentów płytek ceramicznych. Główny zakład produkcyjny znajduje się w Tomaszowie Mazowieckim. Firmę założyła i nadal prowadzi rodzina Tępińskich. Zatrudnia 1340 pracowników w pięciu zakładach produkcyjnych, którzy dbają o to, by produkty firmy spełniały najsurowsze normy rynku ceramiki i wychodziły naprzeciw wymaganiom jakościowym. Firma eksportuje swoje produkty do 40 krajów świata.

Jury szczególnie doceniło firmę za to, że działając na wielu rynkach, jest organizacją zwinną, podejmującą szybkie i trafne decyzje, stawia na innowacje procesów i produktów, a jednocześnie jest wrażliwa na oczekiwania klientów. Pozostaje przy tym firmą rodzinną, trzymającą się wartości i etyki w biznesie.

Piotr Tokarski prezes zarządu CERAMIKI PARADYŻ Wyróżnienie w konkursie BMC to nagroda dla naszych pracowników, którzy swoim zaangażowaniem i kreatywnością zapewniają firmie rozwój oraz współtworzą kolejne jej sukcesy.

FALKEN TRADE

Międzynarodowa firma handlowa z siedzibą w Olsztynie powstała w 2003 r. Jest wyspecjalizowana w sprzedaży dodatków funkcjonalnych do żywności: regulatorów kwasowości, stabilizatorów, substancji żelujących, przeciwutleniaczy, substancji wzmacniających smak i zapach oraz słodzików, a także aminokwasów paszowych i chemii niespożywczej. Pozycję na rynkach buduje przez selekcję producentów, dokumentowanie jakości, terminowość dostaw, zaangażowanie pracowników i dbałość o partnerskie relacje z kontrahentami. Jurorzy konkursu BMC doceniło bardzo dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa, zdolność do skutecznego konkurowania na wymagających rynkach zachodnich, a wszystko to w prawdziwie rodzinnym środowisku działania, które wnosi duży wkład w rozwój lokalnej społeczności.

Łukasz Kujawa założyciel i prezes zarządu FALKEN TRADE Zaczynaliśmy w garażu, nie mając niczego. Działamy już kilkanaście lat. W tym czasie przeszliśmy przez wszystkie etapy rozwoju przedsiębiorstwa, bo mieliśmy wizję i odwagę, by ją realizować. Laury konkursu BMC to dla nas źródło motywacji do dalszej ciężkiej pracy.

FIBRAIN

Firma z Głogowa Małopolskiego jest niezależnym polskim producentem technologii i systemów światłowodowych oraz fotonicznych. Firma została założona 30 lat temu przez Jana Kalisza, stając się liderem innowacyjności w branży, realizuje inwestycje w modelu „zaprojektuj, buduj, zarządzaj”. Jej zaplecze technologiczne stanowią 4 centra produkcyjne na usługach budowy sieci światłowodowych we wszelkich obecnie stosowanych technologiach. Posiada własny dział R&D. W ocenie jury konkursu BMC tę firmę rodzinną cechuje ponadprzeciętna innowacyjność, zarówno procesowa, jak i produktowa. Może być wzorem w obszarze automatyzacji procesów. Na uwagę zasługuje także wkład w rozwój Podkarpacia oraz zaangażowanie społeczne oraz sprawne przeprowadzenie sukcesji zabezpieczającej ciągłość funkcjonowania i rodzinny charakter firmy.

Rafał Kalisz prezes zarządu FIBRAIN Dzięki udziałowi w warsztatach BMC poznaliśmy swoje mocne strony oraz niedociągnięcia, które chcemy wyeliminować. Osiągnięcia zawdzięczamy pracownikom i dlatego dbamy, by się rozwijali — przez 20 lat odszedł od nas jeden pracownik. Aż 10 proc. wypracowanych zysków przeznaczamy na projekty społeczne, głównie wspierające dzieci. W naszym modelu biznesu menedżerowie pełnią funkcje zarządu, a właściciele — rady nadzorczej.

GRUPA CICHY-ZASADA

Grupa Kapitałowa Cichy-Zasada z siedzibą w Poznaniu — Wysogotowie to największa firma dealerska w branży motoryzacyjnej w Polsce. Powstała w 2020 r. w wyniku połączenia biznesów dwóch znaczących graczy na rynku motoryzacyjnym — Mirosława Cichego i Sobiesława Zasady. Składa się na nią zespół niemal 1,4 tys. pracowników działających aż w 17 lokalizacjach Polski, w tym w 8 miastach. W portfelu firmy można znaleźć renomowane marki motoryzacyjne, takie jak Volkswagen Samochody Osobowe, Škoda, Audi, Seat, Cupra i Volkswagen Samochody Dostawcze. Firma rozwija swój biznes, dbając przy tym o współpracowników, partnerów i troszcząc się o jakość świadczonych usług.

Uznanie jury firma zyskała przede wszystkim tym, że choć ma dopiero dwa lata, to dzięki dopracowanej i przemyślanej strategii sprawnie przeszła przez proces zmiany wynikającej z połączenia dwóch różnych biznesów. Organizacja świadomie i konsekwentnie budowała tożsamość oraz rozpoznawalność marki wewnętrznie i zewnętrznie, stając się czołowym dealerem rynku motoryzacyjnego w Polsce, kierowanym przez silnego lidera.

Karol Obiegły prezes zarządu GRUPA CICHY-ZASADA Właściciele naszej firmy od ponad 30 lat tworzą i rozwijają jej wartości, współdziałając z zespołem zaangażowanych pracowników. Udział w konkursie BMC był dla nas możliwością spojrzenia na biznes firmy z perspektywy najlepszych na świecie praktyk zarządzania.

INTERCARS

Od ponad 30 lat firma z Warszawy jest sztandarowym podmiotem polskiej branży motoryzacyjnej. Zajmuje się sprzedażą części samochodowych i motocyklowych. Firma powstała w 1990 r., a jej założycielami są Krzysztof Oleksowicz, Piotr Oleksowicz oraz Andrzej Oliszewski. Ma ponad 500 filii w 18 krajach Europy. W 2002 r. została zaliczona do grona 500 największych firm w Polsce, a w 2004 r. zadebiutowała na warszawskim parkiecie. W 2019 r. kapitał własny firmy wynosił 1,7 mld zł. Oceniający firmę zwracali uwagę na realizowaną od 30 lat, niezwykle spójną i skuteczną strategię opartą na bardzo silnej podstawie i założeniach związanych z budowaniem sieci dostawców oraz filii. Na uwagę zasługuje także sposób, w jaki spółka łączy kulturę przedsiębiorczości z budowaniem międzynarodowej struktury i ładu korporacyjnego. Imponujący jest także stały wzrost organiczny, ciągła optymalizacja, które plasują firmę jako lidera na rynku europejskim. Przedstawiciele firmy myślą o biznesie jak o wyścigu — prowadzeniu bolidu, który przyjeżdża na metę przed innymi, bo potrafi przyspieszyć, ale i zwolnić, kiedy wymaga tego sytuacja.

Maciej Oleksowicz prezes zarządu INTERCARS Ponad 30 lat temu firmę założył mój ojciec, z pasji do motoryzacji i z wolą, by pomagać ludziom w mobilności, w tym, co daje im poczucie spełnienia. Postrzegam menedżerów Intercars jako kierowców rajdowych, którzy sprawnie prowadzą swoje działy — bolidy, a zarząd działa w tle, zapewniając im dobre warunki pracy.

KROSS

Od 30 lat firma z siedzibą w Przasnyszu stopniowo się powiększa — od sklepu rowerowego po jednego z czołowych obecnie producentów jednośladów w Europie. Założycielem i właścicielem firmy jest Zbigniew Sosnowski. Rozwój przedsiębiorstwa przyspieszył po roku 2000, gdy powstał nowoczesny zakład produkcyjny, który dziś wytwarza rowery będące konkurencją dla najbardziej zaawansowanych technologicznie jednośladów na świecie. Jury doceniło Kross za autentyczną kulturę organizacyjną, opartą na zespole, który łączy pasję do dwóch kółek z biznesem. Zamiłowanie do sportu napędza codzienne działania całej organizacji. Rodzina, która założyła firmę, zaraża pracowników zdrowym stylem życia, również dzięki produktom, które oferują. Na uwagę zwraca strategia, której konsekwentna i przemyślana realizacja pozwoliła firmie rozwijać się, osiągać coraz większe i jeszcze lepsze wyniki. Firmę doceniono także za skuteczną sukcesję, zwinność i elastyczność, jak również tworzenie innowacyjnych rozwiązań i usprawnienia procesów produkcyjnych.

Filip Wojciechowski prezes KROSS Trzymanie się standardów zarządzania, sprawdzonych na najbardziej rozwiniętych rynkach świata to metoda na poruszanie się po szerokiej, porządnie zbudowanej drodze. Natomiast osiągnięcie sukcesu na rynku polskim wymaga też umiejętności mistrzowskiego poruszania się po pełnej niespodzianek szutrowej drodze, z ostrymi zakrętami i koniecznością mierzenia się z niespodziewanymi przeszkodami czy wyzwaniami. Taką drogą porusza się wiele firm rodzinnych, w tym Kross, które same budowały know-how i nie korzystały z gotowych modeli.

LANCERTO

Firma z Łańcuta specjalizuje się w projektowaniu i dystrybucji detalicznej wysoko jakościowej odzieży, obuwia i akcesoriów szytych zgodnie z najnowszymi trendami. Sukcesywnie zwiększa dostępność swoich kolekcji poprzez rozbudowę stacjonarnej sieci salonów własnych oraz poprzez dynamicznie rosnące kanały cyfrowe. Produkty marki Lancerto dostępne są w 44 sklepach stacjonarnych w Polsce, w 34 miastach oraz w e-sklepie lancerto.com. Firma troszczy się o detale i precyzję wykonania, oferuje ponadczasową odzież szytą z wyselekcjonowanych tkanin renomowanych europejskich tkalni. Lancerto w maju 2022 r. przejęła markę Próchnik, tym samym reaktywując ją, dając szansę Próchnikowi stać się silnym graczem na rynku mody premium. Według oceny jurorów konkursu BMC firma zna się na biznesie od podszewki. Wyróżnia się niezwykłą transparentnością liderów, ale też ich konsekwencją w rozpoznawaniu potrzeb rynku i rozwijaniu marki, która z sukcesem działa na rynku retail, szczególnie dotkniętym przez pandemię. Spółkę doceniono także za klientocentryczne podejście i stałe poszukiwanie innowacji oraz niezależność finansową.

Tomasz Ciąpała prezes zarządu LANCERTO Jesteśmy jedną z najmłodszych firm w gronie laureatów BMC. Zaczynaliśmy w 2008 r., ale największe wyzwania postawiła przed nami pandemia i zamknięcia rynku. Rok 2020 był najgorszy w naszej historii, ale już następny — 2021 r. — był tym najlepszym. Sieć sprzedaży w modelu omnichannel i zmotywowani pracownicy — dzięki tym aktywom zbudowaliśmy skalę sprzedaży i przejęliśmy znaną markę Próchnik.

LEMARPOL WÓZKI WIDŁOWE

Firma z Ożarowa Mazowieckiego jest największym w Europie dealerem Manitou, czołowego na świecie koncernu w branży budowy maszyn rolniczych, budowlanych i przemysłowych, który specjalizuje się w produkcji ładowarek teleskopowych i terenowych wózków widłowych. Ma w ofercie ponad 500 maszyn, które można kupić lub wynająć. Dzięki rozwiniętej siatce serwisowej i dobrze zorganizowanej logistyce części zmiennych firma dociera ze swoimi produktami i usługami do najodleglejszych miejsc w Polsce. Udostępniane przez nią urządzenia obejmują wózki nie tylko spalinowe czołowe, ale też elektryczne, terenowe, teleskopowe oraz podesty wysokościowe.

W konkursie BMC doceniono rodzinne wręcz podejście właścicieli firmy do pracowników i zarazem prawdziwie olimpijskie tempo wzrostu przychodów oraz zysków. Zwrócono uwagę także na kulturę budowania partnerskich relacji z klientami, do których dostosowano zakres działalności firmy. Spółka konsekwentnie realizuje swoje cele, poszerzając m.in. swoją ofertę o wynajem i serwis wózków widłowych. Te wszystkie aspekty pozwoliły jej zbudować przewagę konkurencyjną i rywalizować z największymi graczami na rynku.

Piotr Łysoń prezes zarządu LEMARPOL WÓZKI WIDŁOWE Nie spodziewaliśmy się wyróżnienia w konkursie BMC. Daje nam to inspirację do dalszego usprawniania biznesu. Udział w warsztatach uzmysłowił nam, że możemy jeszcze sporo poprawić w działaniach firmy.

MARMA POLSKIE FOLIE

Od 1991 r. firma z siedzibą w Rzeszowie prosperuje na rynku folii polietylenowych do różnych zastosowań — ogrodniczych, budowlanych, dla przemysłu chemicznego i szklarskiego. Od 1996 r. prowadzi zakład produkcyjny w Kańczudze i systematycznie poszerza ofertę, która jest znana nie tylko w Polsce, ale też w Europie. Jest liderem polskiej branży, docenianym także na rynkach globalnych. To, według jury BMC, firma wyjątkowa pod wieloma względami i angażująca się na rzecz lokalnej społeczności. Jest przykładem innowacyjności i rozwoju osiąganego pod wpływem inwestycji oraz własnego zaplecza badawczo-rozwojowego. Osiąga imponującą dynamikę przychodów i zysków. Umiejętnie zarządza finansami i dba o przepływy pieniężne. Dzięki temu jest liderem w branży, docenianym też w Europie.

Marta Półtorak prezes zarządu MARMA POLSKIE FOLIE Wyróżnienie w konkursie BMC jest dla nas powodem do dumy. Dzięki plebiscytowi BMC mogliśmy skonfrontować nasz model biznesowy z dobrymi praktykami z rynków zachodnich. W ten sposób uzyskaliśmy motywację do dalszych działań.

MARTEX

Od 1992 r. organizacja z siedzibą w Rybniku dystrybuuje części zamienne do samochodów ciężarowych i jakościowe podzespoły pochodzące od blisko 400 renomowanych producentów. Za pośrednictwem 34 oddziałów handlowych, rozrzuconych po całej Polsce, firma może wyposażyć pojazdy ciężarowe we wszelkie potrzebne części.W plebiscycie BMC przedsiębiorstwo zostało docenione za budowanie stabilnej finansowo, odpowiedzialnej społecznie i przyjaznej pracownikom organizacji biznesowej. Jej historia jest pełna sukcesów — zaczynała się od sklepu z częściami samochodowymi, a dziś jest jednym z liderów dystrybucji części zamiennych do samochodów.

Andrzej Parzoch dyrektor zarządzający MARTEX Mieliśmy wątpliwości czy firma powinna ubiegać się o tytuł najlepiej zarządzanych, jednak uznaliśmy możliwość porównania się do innych za wartość. Warsztat konkursu BMC dał nam okazję do spojrzenia na firmę jakby z zewnątrz, co jest bardzo cennym i inspirującym doświadczeniem.

MAXCOM

Od 2001 r. firma z Tych produkuje i udoskonala urządzenia techniczne oraz telekomunikacyjne. W ofercie ma telefony GSM, smartfony, telefony typu strong, głośniki bezprzewodowe, smartwatche, smartbandy, hulajnogi elektryczne, radiotelefony. Od 2017 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. Realizuje sprzedaż przez zdywersyfikowane kanały dystrybucji w ponad 20 krajach Europy. Jury BMC uznało, że na szczególną uwagę zasługuje kultura przedsiębiorstwa opartego na silnym fundamencie wartości oraz misji przyświecającej rodzinie i pracownikom. Organizacja w sposób bezkompromisowy przestrzega zasad etycznego prowadzenia biznesu, z dbałością o klienta i o swoich pracowników. Doceniono również podejście do współpracy w społeczności i dbałości o ochronę środowiska poprzez korzystanie w bieżącej działalności z energii odnawialnej, a także znakomite wyniki finansowe oraz innowacyjność.

Arkadiusz Wilusz prezes zarządu MAXCOM Sceptycznie przyjęliśmy propozycję wzięcia udziału w BMC, ale teraz jesteśmy bardzo zadowoleni. Warsztaty z Deloitte były dla nas ogromnie wartościowym doświadczeniem. Gratuluję zespołowi Deloitte przeniesienia z powodzeniem globalnego konkursu BMC na grunt polskiego biznesu.

NOVOL

Międzynarodowa dziś firma z Poznania zaczynała działalność w 1978 r., gdy Piotr Olewiński i Piotr Nowakowski założyli niewielki warsztat. Obecnie firmę prowadzi druga generacja dwóch rodzin — Filip Nowakowski i Paweł Olewiński jako prezes i wiceprezes zarządzają spółką. Wytwarza ponad 1,3 tys. produktów w 14 liniach produkcyjnych, głównie materiały dla lakiernictwa samochodowego do napraw lakierniczych. Produkty dystrybuuje do państw z Europy Zachodniej, Wschodniej, na Bliski Wschód oraz do Afryki. W oczach jury Novol zasługuje na uznanie za zrozumienie znaczenia relacji między firmą i pracownikami. Godny uwagi jest jej etos pracy, dbałość o wpływ na otoczenie i dobrze przeprowadzona sukcesja, a także korzystanie z doświadczeń poprzedników.

Piotr Nowakowski prezes zarządu NOVOL Naszą rodzinną firmę Olewińskich i Nowakowskich od 20 lat prowadzi idea odpowiedzialności społecznej. Wciela ją w życie nie tylko drugie pokolenie właścicieli, ale też nasi pracownicy — planowo i z własnej potrzeby oraz inicjatywy. Dlatego dedykujemy im wyróżnienie BMC.

OKNOPLAST

Firma założona w 1994 r. w Krakowie. Znana w Polsce i za granicą z produkcji okien PCW, dodatków, drzwi zewnętrznych, rolet i wyrobów z aluminium. Jej sieć handlowa to ponad 1,5 tys. partnerów w Polsce, Austrii, Czechach, Słowacji, na Węgrzech, w Szwajcarii, Słowenii, Niemczech, we Francji i Włoszech, gdzie działa sieć ponad 550 sklepów. Udział eksportu w strukturze sprzedaży firmy wynosi ok. 60 proc. Z sukcesem udało się jej wejść na nowe rynki, tworząc markę rozpoznawalną w Europie. Spółkę — według jury — wyróżnia niezwykła kultura innowacyjności. Wprowadziła ponad 40 innowacji i odważnie automatyzuje procesy. Jednak roboty nie tyle zastępują ludzi, ile odciążają ich od wykonywania działań pobocznych i umożliwiają im skupienie się na istotnych czynnościach. Doceniono też elastyczność, wizję i strategię rozwoju marki.

Mikołaj Placek prezes zarządu OKNOPLAST Wyróżnienie w konkursie BMC to zasługa pracowników — to oni tworzą firmę i są autorami sukcesów. Jako zarząd staramy się nie przeszkadzać im w owocnej działalności i ją wspierać.

OSADKOWSKI

Dolnośląska firma współpracuje z tysiącami gospodarstw rolnych, zarówno mniejszych, jak i tych dużych. Obsługuje najwięcej gospodarstw o powierzchni 200 ha, dla których liczą się wiedza agronomiczna oraz umiejętności zarządzania gospodarstwem. Dostarcza im środków do produkcji rolnej, ale oferta firmy jest o wiele bardziej kompleksowa. Firma na uznanie jury zasłużyła nie tylko z powodu wyników finansowych. Chociaż obroty przedsiębiorstwa przekraczają 1,5 mld zł, firmę cechuje przede wszystkim odwaga w biznesie, a także zdolność do wprowadzania zmian w odpowiedzi na rynkowe wyzwania. Nie bez znaczenia jest też powodzenie w sukcesji — obecnie firmą zarządza trójka rodzeństwa, która wprowadza polskie rolnictwo na wyższy poziom.

Katarzyna Osadkowska członek zarządu OSADKOWSCY Tytuł BMC to ogromne wyróżnienie i uznanie, które należy się moim rodzicom za uruchomienie firmy, jej rozwijanie i przekazanie nam — mnie i moim braciom — w sukcesji, a także pracownikom — za zaufanie, bo w trudnym czasie transformacji pozostali z nami, licząc, że damy radę.

PROFIX

Firma z Czosnowa pod Warszawą jest jednym z większych dystrybutorów narzędzi, elektronarzędzi i odzieży roboczej w Polsce. Zatrudnia 250 pracowników. Odpowiada za cały proces zakupu towarów od producentów, zarządza i organizuje sieć handlową, produkuje pod markami własnymi, m.in. Proline, Lahti Pro i Tryton, prowadzi obsługę logistyczną. Grupa kapitałowa Profix to organizacja o międzynarodowym zasięgu, którą tworzy 9 spółek: 3 z Polski oraz 6 z innych krajów Europy. Uwagę jury szczególnie zwróciło strategiczne planowanie długookresowe i przewidywanie potrzeb rynkowych. W firmie panuje bardzo rodzinna atmosfera, która eliminuje wszelki dystans między ludźmi. Łączy się to z prowadzeniem biznesu w skali międzynarodowej i w zgodzie z globalnymi standardami, z silnym nastawieniem na innowacje. Przy tak dużej skali działania firma dysponuje nowoczesnymi narzędziami i technologiami, dzięki czemu jest w stanie bardzo sprawnie gromadzić i analizować dane dotyczące sprzedaży, stanów magazynowych czy płatności. Co więcej, spółka bardzo szybko zareagowała na wojnę w Ukrainie, organizując zbiórki i dostarczając niezbędne produkty.

Mirosław Cichecki prezes zarządu PROFIX Dziękuję zarządowi firmy, kierownikom i naszym menedżerom, brygadzistom i szefom zmian za wspólną pracę i wyniki, które osiągamy w kraju i za granicą. Drugiego dnia po agresji Rosji na Ukrainę zatrzymaliśmy handel z Rosją i Białorusią, bo mamy firmę na Ukrainie, przez którą zaangażowaliśmy się w pomoc napadniętym sąsiadom. Staliśmy się pośrednikiem przepływu pomocy Ukrainie z Polski i innych krajów europejskich. Był to trudny moment dla naszego eksportu, ale już w marcu osiągnęliśmy rekordowe wyniki.

PROTECH

Firma z małopolskiej miejscowości Zator już od 25 lat gromadzi doświadczenia w obróbce stali. Obróbka stali to w wykonaniu tej firmy usługa najwyższej jakości dzięki ciągłemu podnoszeniu kompetencji pracowników, korzystaniu z najnowocześniejszego sprzętu i rozwojowi technologii w służbie poprawy jakości obróbki stali. Tytuł „Best Managed Company” przyznano m.in. za świadome podejście do rozwoju technologii, firma w sposób ponadprzeciętny wdraża innowacje i szczyci się zdolnością wyjścia naprzeciw wszelkim oczekiwaniom rynku. Ponadto powiększa swój park maszynowy, a działalność badawczo-rozwojowa stanowi podstawę rozwoju biznesu. Na uznanie zasługuje też zaangażowanie i dbałość o lokalną społeczność.

Zbigniew Krupnik wiceprezes ds. finansów PROTECH Udział w konkursie BMC odebraliśmy jako okazję porównania się do dobrze zarządzanych firm. Wynik benchmarku jest pozytywny, bo zdobyliśmy wyróżnienie BMC. Dziękujemy Deloitte za zaproszenie do udziału, a naszym pracownikom za zaangażowanie.

READY BATHROOM

Dolnośląska firma z Bolesławca produkuje i dostarcza łazienki modułowe wykorzystywane przy realizacji projektów mieszkalnych, komercyjnych i użytkowych. Łazienki są wykończone i gotowe do końcowego podłączenia w przestrzeni szachtu w budowanym obiekcie. Jury doceniło imponujące podejście do strategii, innowacji, a także dużą kulturę organizacyjną, zbudowaną na wielokulturowości, którą zaszczepili jej trzej założyciele — właściciele pochodzący z Polski, Słowacji i Danii. Choć firma jest młoda, jest sprawnie funkcjonującym biznesem, a przede wszystkim jednym z wyraźnych liderów na bardzo wymagającym rynku duńskim, skutecznie konkurując z największymi.

Łukasz Załucki prezes zarządu READY BATHROOM Nie spodziewałem się, że konkursowe warsztaty BMC tyle dadzą — mnie osobiście oraz firmie. Konkurs BMC, organizowany przez Deloitte, to istotny wkład w budowanie i rozwój przedsiębiorczości w Polsce. Przejmując duńską firmę i wdrażając tam polską markę, liczyliśmy, że dużo zyskamy, czerpiąc z zachodniej kultury pracy, ale stało się inaczej — to Duńczycy zaczęli się uczyć od nas. Czego? Choćby elastyczności i przedsiębiorczości.

SELENA FM

Wrocławska firma jest globalnym liderem dystrybucji produktów chemii budowlanej i jednym z czterech największych producentów piany montażowej dla budownictwa na świecie. Grupa oferuje piany, uszczelniacze, kleje, produkty do hydroizolacji, systemy ociepleń, zamocowań i produkty komplementarne.

Założona w 1992 r. obecnie zatrudnia ponad 2 tys. pracowników na całym świecie. Jury wyróżniło spółkę, doceniając świetne wyniki firmy, międzynarodowy format i skuteczne przeprowadzenie sukcesji, jak również — zredefiniowanie roli właściciela i spójność wizji zarządu.

Jacek Michalak prezes zarządu SELENA FM Nasza firma ma już 30 lat i jest obecna, przez spółki zależne, w 19 krajach, a nasze produkty są dostępne w ok. 100 krajach świata. Strategia Seleny polega na inwestowaniu w rozwój naszych marek, ale przede wszystkim w badania i rozwój — tu zaangażowanych jest ok. 30 naukowców. Skutkuje to powiększaniem oferty o kolejne innowacyjne produkty. Chcemy i będziemy kupować naszych konkurentów z Europy Środkowej, ale także z Zachodu. Chcemy wykorzystać laury BMC w dalszym rozwijaniu biznesu.

SPLAST

Firma z Krosna została założona przez Tadeusza Sanockiego w 1989 r. Dziś jest spółką rodzinną z kapitałem polskim, wyspecjalizowaną w przetwórstwie tworzyw sztucznych metodą wtrysku. Dysponuje nowoczesnym zakładem przetwórstwa tworzyw sztucznych. Jest kluczowym dostawcą dla branż motoryzacyjnej, elektronicznej, AGD, kosmetycznej i meblarskiej, a także czołowym producentem sprzętu ręcznego do utrzymywania czystości w biurach, hotelach, szpitalach, szkołach czy zakładach przemysłowych. Tytuł „Best Managed Company” to wyraz uznania dla jej innowacyjności, zaangażowania w badania i rozwój, a także dla nieustannego poprawiania własnej wydajności, otwartości na nowe rynki produktowe, odpowiedzialności społecznej i dbałości o środowisko. Poprzez stworzenie matrycy zastępowalności zadbano też o zachowanie ciągłości funkcjonowania.

Marek Sanocki wiceprezes zarządu SPLAST Konkursowe warsztaty Deloitte z zarządem naszej firmy były bardzo konstruktywnym spotkaniem, choć również trudnym doświadczeniem, które jednak dużo nam dało i będzie procentować przez lata.