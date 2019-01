Sprzedaż samochodów bije kolejne rekordy

Emocje jak podczas Grand Prix Formuły 1. Tak można określić wyścig między VW a Toyotą o pozycję wicelidera rynku nowych aut osobowych

600 790 to wynik polskiego rynku sprzedaży nowych samochodów osobowych i dostawczych (o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t) w minionym roku. To również kolejny rekord. W 2018 r. polscy klienci kupili niemal 54 tys. aut więcej (9,76 proc.) niż rok wcześniej. W ogromnej większości to zasługa zakupów firmowych (aż 74,3 proc. samochodów osobowych kupili klienci instytucjonalni). Na rosnącym zainteresowaniu klientów chciały — co oczywiste — skorzystać koncerny motoryzacyjne. W efekcie wyścig o klienta trwał do ostatnich godzin starego...

Limit bezpłatnych artykułów został wyczerpany. Zaloguj się , aby przeczytać więcej. Historia nie kończy się tutaj... Kup subskrypcję Pulsu Biznesu i zyskaj nieograniczony dostęp do serwisu. Basic Nieograniczony dostęp do newsów, analiz i komentarzy „Pulsu Biznesu”

Milion archiwalnych artykułów

Aplikacja na smartfony i tablety

Powiadomienia i newslettery o najważniejszych informacjach dnia 79 zł 64,23 zł netto 225,15 zł 183,05 zł netto 426,60 zł 346,83 zł netto 758,41 zł 616,59 zł netto 1 miesiąc 3 miesiące 6 miesięcy 12 miesięcy Więcej/Mniej opcji Premium Nieograniczony dostęp do newsów, analiz i komentarzy „Pulsu Biznesu”

Milion archiwalnych artykułów

Aplikacja na smartfony i tablety

Powiadomienia i newslettery o najważniejszych informacjach dnia

Unikatowe raporty branżowe

Wszystkie e-wydania „Pulsu Biznesu” wcześniej niż w papierze — już o 22:00

Dostęp do systemu wiedzy prawnej LexBiznes

5% rabat na szkolenia i konferencje 129 zł 104,87 zł netto 367,65 zł 298,90 zł netto 696,60 zł 566,34 zł netto 1238,40 zł 1006,83 zł netto 1 miesiąc 3 miesiące 6 miesięcy 12 miesięcy Więcej/Mniej opcji