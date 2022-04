Stalprofil w I kwartale 2022 r. zwiększył przychody o 68 proc. do 333,9 mln zł, EBITDA o 173 proc. do 48,7 mln zł, a zysk netto o 196 proc. do 37,7 mln zł, wynika ze wstępnych danych zarządu.

Istotny wzrost wyników spółki w I kw. 2022 r. związany był głównie z działalnością w segmencie stalowym.