Sto lat doświadczenia gwarancją bezpieczeństwa

Ponieważ transport kolejowy uważany jest w UE za najbardziej ekologiczny, obserwujemy coraz większy nacisk na jego rozwój – nie tylko ze strony instytucji unijnych, ale również ze strony naszego rządu – mówi Grażyna Jędrzejas, prezes Franz Kaminski Waggonbau Polska

2020 rok nie był łatwy dla wielu branż, ale państwa firma i tak zanotowała znaczny wzrost. Jak udało się tego dokonać?

– Rozwój zawdzięczamy w dużej mierze temu, że udało się wyeliminować nasze wcześniejsze trudności. Przede wszystkim wybudowaliśmy – i oddaliśmy do użytku we wrześniu – nowoczesną halę, w której znajduje się linia potokowa do regeneracji zestawów kołowych. Wcześniej usługę tę wykonywaliśmy w głównej hali napraw wagonów, przez co zaczynało brakować nam już miejsca dla naszej głównej działalności, czyli przeglądów okresowych. Dzięki nowej hali jesteśmy znacznie bardziej wydajni, co zaowocowało blisko 30-procentowym wzrostem, zanotowanym na koniec ubiegłego roku.

Ale to nie wszystko. Jeszcze przed oddaniem nowej hali zbudowaliśmy też nowy, dogodniejszy – i znajdujący się w lepszym punkcie drogi wojewódzkiej – zjazd do naszej firmy. To zapewnia klientom znacznie prostszy dostęp do nowego warsztatu. Zdecydowaliśmy się na tę inwestycję w trosce o tych klientów, którzy przewożą do nas zestawy kołowe na ciężarówkach. Odrębny dojazd dla hali, w której teraz odbywa się regeneracja tych zestawów, w dużym stopniu ułatwia im korzystanie z usługi regeneracji.

Mamy też na naszej bocznicy nowy tor kolejowy.

Czy nowe inwestycje wiązały się też ze wzrostem zatrudnienia?

Tak, znacznie zwiększyliśmy swoje moce przerobowe, jeśli chodzi o przeglądy okresowe wagonów, zatrudniając nowych pracowników. Liczebność naszej załogi wzrosła o 40 proc. Właśnie dlatego nasze najbliższe plany obejmują przede wszystkim szkolenia nowych pracowników. Dla naszych usług jest to niezwykle istotna sprawa – od profesjonalizmu i wiedzy zatrudnianych przez nas osób zależy przecież bezpieczeństwo. Czynnik ludzki w branży kolejowej to podstawa. Inwestując w załogę, chcemy podtrzymać wysoką jakość usług, za którą już dziś jesteśmy chwaleni. W planach mamy też dalsze zakupy dla naszego nowoczesnego parku maszynowego, m.in. po to by zapewnić komfort pracy naszym pracownikom.

Obecnie mamy, jak się wydaje, bardzo dobry czas dla rozwoju kolei w Polsce, a więc również związanych z nią usług.

Rzeczywiście, ponieważ transport kolejowy uważany jest w UE za najbardziej ekologiczny, obserwujemy coraz większy nacisk na jego rozwój – nie tylko ze strony instytucji unijnych, lecz również ze strony naszego rządu. Dzięki temu coraz większe nakłady przeznaczone są na infrastrukturę kolejową, szczególnie polepszenie trakcji i dróg kolejowych. To sprawia, że przedsiębiorstwa transportowe mają do niej coraz dogodniejszy dostęp.

Rozbudowa czy modernizacja sieci kolejowej nie może jednak pomijać zasad zrównoważonego rozwoju – o czym we Franz Kaminski Waggonbau Polska również pamiętamy. Trafiające do nas wagony towarowe, jeżdżące po całej Europie, muszą więc spełniać wysokie zachodnie standardy. Ponieważ w krajach takich jak m.in. Niemcy czy Szwajcaria wprowadza się tzw. ciche rozwiązania dla kolei – aby transport kolejowy nie był uciążliwy dla okolicznych mieszkańców – powszechna jest wymiana wstawek hamulcowych na cichsze. Nasza firma również świadczy tego rodzaju usługę.

Państwa branża ma więc przed sobą pewną przyszłość.

Tak. Jest to związane nie tylko z inwestycjami w kolej, ale też z rozwojem transportu intermodalnego, szczególnie na tzw. nowym jedwabnym szlaku, czyli drogach transportowych łączących Chiny z Europą. To transport realizowany poprzez umieszczanie kontenerów na platformach, które są następnie przeładowywane z wagonów na ciężarówki – lub odwrotnie. Często ma to miejsce właśnie w Polsce – ogromne terminale przeładunkowe znajdują się m.in. pod Łodzią i na Śląsku – dlatego tak ważna jest dla klientów nasza obecność w tej części Europy.

O Firmie Franz Kaminski Waggonbau GmbH, obchodzący w tym roku 100-lecie działalności, należy do grona czołowych europejskich przedsiębiorstw w zakresie konserwacji towarowych wagonów kolejowych. Sieć warsztatów tworzą zakłady w Hameln, Bremie w Niemczech, w Debreczynie na Węgrzech oraz Joinville we Francji – powstaje również nowy warsztat w Hanowerze. Od 1999 r. firma działa również w Polsce – jej siedziba znajduje się w Nysie. Rozszerzająca się sieć lokalizacji ma zapewnić europejskim klientom najdogodniejszy dostęp do wysokiej jakości usług – co jest główną ideą firmy. Franz Kaminski Waggonbau Polska zajmuje się przeglądami okresowymi i naprawami wagonów towarowych. Usługi obejmują: rewizję podwozi,

wymianę wstawek hamulcowych na tzw. ciche (LL),

rewizje ciśnieniowe zbiorników z odbiorem TÜV, BV, TDT,

badanie rys na spoinach zbiorników z odbiorem TÜV, BV, TDT,

regenerację zestawów kołowych w zakresie IS1 i IS2,

badania nieniszczące: PT, VT, UT, MT,

pozostałe prace odbiorowe na zbiornikach,

regeneracje i naprawy zaworów,

wszelkie prace naprawcze i spawalnicze,

azotowanie (do zawartości tlenu 0,01 proc.),

czyszczenie wewnętrzne wagonów cystern (odgazowywanie),

uzupełnienie i korektę opisów oraz powłoki malarskiej. Franz Kaminski Waggonbau Polska ma certyfikat ECM – dla warsztatu utrzymaniowego taboru kolejowego, certyfikat VPI – pozwalający na wykonywanie przeglądów okresowych wagonów towarowych oraz regenerację zestawów kołowych i innych komponentów, a ponadto certyfikaty i dopuszczenia spawalnicze w zakresie utrzymania taboru kolejowego oraz uprawnienia do badań nieniszczących. Firma otrzymała tytuł Gazeli Biznesu za rok 2019 oraz znalazła się na liście rankingu „Diamenty Forbesa” w 2021 roku. Prezes Grażyna Jędrzejas została uznana przez „Puls Biznesu” za jedną ze 100 Kobiet Biznesu.