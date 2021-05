Stowarzyszeniom branżowym grozi paraliż

Uważam, że te zmiany nie są poważnym zagrożeniem dla organizacji przedsiębiorców. Po pierwsze dlatego, że aby taka organizacja została pociągnięta do odpowiedzialności finansowej, to musiałoby jej zostać udowodnione świadome i rozmyślne działanie zmierzające do łamania prawa konkurencji. Nie sądzę, aby organizacje biznesowe angażowały się w tego typu praktyki. To nie mieści się w głowie. Nigdy nie słyszałem, żeby szanująca się organizacja wielobranżowa wikłała się w takie działania. Nie słyszałem też o żadnym przypadku, aby taka organizacja została ukarana przez UOKiK za takie czyny. Moim zdaniem obecne przepisy oraz projektowane, zwiększające restrykcje finansowe, są i pozostaną jedynie straszakiem prewencyjnym. Niewielkie jest ryzyko ich zastosowania w praktyce. Oczywiście organizacje przedsiębiorców będą jeszcze bardziej się pilnować i dbać o to, aby pod jej auspicjami nie dochodziło do żadnych nielegalnym działań.