Sukces pisany na wodzie

Wodna Formuła 1 to najnowsza technologia, ogromne prędkości, ale też pełna kontrola i precyzja zawodników. W najbardziej prestiżowej i widowiskowej serii motorowodnej od 2011 r. ściga się Bartłomiej Marszałek, nowy zawodnik ORLEN Teamu

O tym, jak ekstremalnie trudne jest prowadzenie wodnego bolidu, przekonał się jeszcze w latach 80. Niki Lauda. Legendarny kierowca F1 po zdobyciu mistrzowskiego tytułu miał okazję spróbować sił za sterami łodzi wyścigowej. Przyzwyczajony do przyczepności nie odnalazł się w maszynie mającej niewielką styczność z podłożem.

— To jak jazda bolidem F1 z pełną prędkością po zaoranym polu — wypalił po przejażdżce.

Łodzie startujące w wodnej F1 są skonstruowane tak, by przy ogromnej szybkości zachować maksymalną zwrotność. W rozwijaniu prędkości są co najmniej tak samo skuteczne jak ich „naziemne” odpowiedniki. Wyposażone w silniki o mocy 450 KM rozpędzają się do 100 km/h w mniej niż 2,5 sekundy, a ich maksymalna prędkość to 250 km/h. W ramach zabawy doszło nawet kiedyś do wyścigu łodzi z klasycznym bolidem. W brytyjskim programie rozrywkowym „You bet!” zawodnicy ścigali się na dystansie ćwierć mili na terenie portu lotniczego w londyńskiej dzielnicy Royal Docks. Lepszy wówczas okazał się Jonathan Jones, dwukrotny mistrz wodnej F1.

Oczywiście jak w każdym sporcie motorowym łodzie muszą spełniać restrykcyjne przepisy bezpieczeństwa. Kokpit przechodzi test zderzeniowy, podobny do tego w samochodowej wersji F1 z minimalną siłą 3000 niutonów. W zakręty piloci wchodzą z prędkością ponad 150 km/h, a manewrom towarzyszą przeciążenia sięgające 8 G, czyli większe niż w jakiejkolwiek maszynie wyścigowej na kołach. Przy tym wszystkim łodzie nie mają ani hamulców, ani skrzyni biegów.

— Kluczowym elementem prowadzenia łodzi jest kontrola systemu power trim, czyli zmiana kąta nachylenia silnika. Na prostych łódź niemal nie dotyka wody, a unosi się tuż nad nią. Na zakrętach zmieniamy parametr trymu i wtedy konstrukcja łodzi wbija się w wodę, dając niesamowitą przyczepność. Zwroty są najtrudniejsze, ale też dają największą frajdę i są niezwykle widowiskowe. To na nawrotach często decydują się losy wyścigu, bo łatwo tu o błąd i wypadek — tłumaczy Bartłomiej Marszałek, nasz jedyny przedstawiciel w F1H2O, startujący w tej serii od 2011 r.

Kontynuacja legendy

Zawodnik ORLEN Teamu to syn Waldemara Marszałka, jednego z najbardziej utytułowanych motorowodniaków na świecie, trzykrotnie wybieranego do czołowej dziesiątki plebiscytu na Sportowca Roku w Polsce. Bartek od dziecka przyglądał się sukcesom taty, a zanim sam wsiadł za stery łodzi, godziny spędzał w warsztacie, poznając jej konstrukcję. Bez wiedzy o telemetrii i serwisowaniu silnika o sukces w F1H2O jest o wiele trudniej.

Podobnie jak w przypadku tej najbardziej znanej Formuły 1, droga do elity wśród motorowodniaków również prowadzi przez wiele niższych serii. W przypadku Bartłomieja Marszałka były to m.in. starty w zawodach F2, Formule 250 (mistrzostwo Polski), Formule 350 (wicemistrzostwo świata). Różnica polega na tym, że w wodnej odmianie F1 technologia nie gwarantuje aż takiej przewagi i więcej zależy od umiejętności pilota.

— Stawka jest bardzo wyrównana, niezwykle rzadko zdarza się, że mistrza poznajemy jeszcze przed ostatnim wyścigiem. Ścigamy się w różnych warunkach, jest wiele zmiennych, także pogodowych, tworzą się fale. Zdarzają się wyścigi na gładkiej wodzie, ale też takie z dużymi falami, jak chociażby w Evian na Jeziorze Genewskim. Można wiele nadrobić umiejętnościami, doświadczeniem i odpowiednim p oziomem agresji w prowadzeniu bolidu — mówi Bartłomiej Marszałek.

— Dla mnie przełomowy był wyścig przed trzema laty. Wtedy ostatecznie zniknęły obawy, a została czysta przyjemność z kontroli nad łodzią przy ogromnej prędkości. Dojście do tego poziomu zajęło mi sześć lat w samej F1H2O, a łącznie 10 lat startów w różnych klasach — dodaje Bartłomiej Marszałek.

Od początku swojej sportowej drogi stara się samodzielnie zadbać o przygotowania, kwestie techniczne, konstrukcyjne i logistyczne. Nie otacza się wianuszkiem inżynierów, współpracując przede wszystkim z wąską grupą zaufanych polskich specjalistów. Korzysta z doświadczeń taty, ale też polskich firm i ośrodków naukowych. Bartłomiej Marszałek osobiście koordynuje pracę zespołu, nie korzysta z usług żadnego menedżera. Takie podejście pozwala kilkukrotnie zredukować koszty, a przy tym wciąż ściągać się z najlepszymi na świecie.

— Dużo pomogły kontakty taty i uznanie, jakim cieszy się w środowisku motorowodniaków. Jednak wchodząc do wyższych serii, musiałem też więcej działać samodzielnie. Żeby nauczyć się o tym sporcie czegoś nowego, jeździłem w różne zakątki świata, często były to wielogodzinne podróże busem. To trwało latami, zajęło mi kawał życia, ale dziś mogę z dumą powiedzieć, że inwestując mniej środków i otaczając się wyłącznie polską ekipą, możemy złożyć bolid na tyle mocny, by walczyć nawet o miejsce w pierwszej trójce — opowiada Bartłomiej Marszałek.

Nowe możliwości

Pierwsze historyczne miejsce na podium nasz zawodnik wywalczył w ostatnim wyścigu ubiegłego sezonu, podczas rozgrywanego w Zjednoczonych Emiratach Arabskich Grand Prix Szardży. Marszałek dokonał sztuki rzadko spotykanej w wodnej Formule 1, przebijając się na trzecie miejsce z dziewiątej pozycji wywalczonej w kwalifikacjach. W klasyfikacji końcowej sezonu Polak zajął najlepsze w karierze piąte miejsce, jako jeden z zaledwie trzech zawodników w stawce punktował w każ- dym wyścigu.

— Staram się skupić na konsekwentnej, systematycznej jeździe, bo można jeden wyścig wygrać, a w kolejnym się wywrócić i wrócić bez punktów. W sportach motorowych nie da się osiągać dobrych wyników bez cierpliwości i chłodnej głowy. To przychodzi z czasem. Gdy walczę o wysokie miejsce, to wiem, że nie muszę wykonywać szaleńczych ataków na 10. okrążeniu, bo przede mną kolejnych 40. Takie podejście dało mi w poprzednim sezonie pierwsze podium i piąte miejsce na koniec sezonu. Doświadczeni zawodnicy często powtarzają, że kiedy już pokona się tę barierę, to później już łatwiej utrzymać się w czołówce. Mam nadzieję, że to zadziała również w moim przypadku — mówi zawodnik.

W zrobieniu kolejnego kroku pomóc ma współpraca z PKN ORLEN. Przed nowym sezonem Bartłomiej Marszałek dołączył do szerokiego grona wspieranych przez koncern zawodników reprezentujących różne sporty motorowe, w tym m.in. Formułę 1, rajdy płaskie i cross-country, karting, żużel i motoparalotniarstwo.

Marzenia o Grand Prix Polski

Dla Marszałka to partnerstwo ma wymiar nie tylko sportowy. 36-letni zawodnik patrzy szerzej na rozwój dyscypliny i liczy, że w przyszłości uda się w Polsce zorganizować rundę wodnej Formuły 1. Co prawda mazurskie jeziora w poprzednich latach były już areną zawodów motorowodniaków, ale żadne nie dorównywały rangą mistrzostwom F1H2O.

— Moim marzeniem jest Grand Prix Polski. Natura stworzyła nam do tego świetne warunki, nie musielibyśmy lać asfaltu. Chciałbym, żeby polscy kibice mogli zobaczyć, jak widowiskowa jest ta dyscyplina i ile emocji jej towarzyszy.

Chętnie zaangażowałbym się w organizację takiego wydarzenia i myślę, że jesteśmy na dobrej drodze — podkreśla Marszałek.

Ubiegłoroczne mistrzostwa rozgrywano w pięciu krajach (Chiny, Francja, Portugalia, Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie), ale w przeszłości zawody odbywały się też m.in. na Ukrainie, w Rosji, Finlandii, Malezji czy Korei Południowej. To pokazuje globalny zasięg rozgrywanych od 1981 r. mistrzostw, z transmisjami telewizyjnymi dla ponad miliarda osób. Kolejne 30-40 tys. kibiców ogląda zmagania na żywo, frekwencja dopisuje zwłaszcza w krajach Zatoki Perskiej. Są państwa, w których nauka prowadzenia łodzi należy do programu edukacji szkolnej, w Polsce dyscyplina dopiero zyskuje na popularności, rozwija się również w wydaniach amatorskim i rekreacyjnym.

Dlatego dla Marszałka ważny jest też społeczny aspekt kariery sportowej. Dotychczas niemal cała historia wyścigów motorowodnych w Polsce ograniczała się do jednego nazwiska. Zawodnik ORLEN Teamu chciałby to zmienić i już zastanawia się, jak stworzyć warunki do rozwoju młodym osobom zafascynowanym ściganiem się na wodzie.

— Często dostaję pytania od rodziców. Chciałbym, żeby moja wiedza i doświadczenie były przekazywane dalej, czuję tę odpowiedzialność. Wiem, że mogę otworzyć młodym zawodnikom wiele dróg, a potem pomóc się rozwijać. Mam wiele pomysłów, jak pomóc dzieciakom w starcie do profesjonalnej kariery i w przyszłości chętnie wezmę pod skrzydła kolejne pokolenie zawodników — zapowiada.

To plan na dalszą przyszłość, a na razie priorytetem pozostaje wynik sportowy. Dobre rezultaty z końcówki poprzedniego sezonu rozbudziły apetyty. 36-letni Marszałek jest już na tyle ukształtowanym zawodnikiem, że może się włączyć do walki o mistrzostwo. W końcu wodna Formuła 1 to cykl, w którym sukcesy odnoszą przede wszystkim doświadczeni zawodnicy, a wiek nie jest żadną barierą. W poprzednim sezonie podium końcowej klasyfikacji obsadzili: 41-letni Shaun Torrente, 45-letni Jonas Andersson oraz 43-letnia Marit Stromoy.

Trzeba czekać

Na razie jednak wszyscy muszą uzbroić się w cierpliwość. Pandemia koronawirusa zmusiła sportowe rozgrywki do zacią- gnięcia hamulca i F1H2O nie jest pod tym względem wyjątkiem. Pierwsze dwie rundy tegorocznych mistrzostw — Grand Prix Arabii Saudyjskiej i Grand Prix Portugalii — zostały przesunięte na późniejszy termin, a sezon ruszy najwcześniej w czerwcu. Nasz zawodnik stara się efektywnie wykorzystać ten czas.

— Łódź została już przetransportowana do Arabii Saudyjskiej na pierwsze zawody, a teraz mój sprzęt jest zblokowany w kontenerach w Portugalii. Sportowa zaradność nie pozwala nam jednak bezczynnie czekać i będziemy we własnym zakresie pracować w Polsce. Z Kanady zdążyłem przywieźć dwa nowe silniki, z różnych stron świata niemal codziennie przychodzą paczki z komponentami. Zamieniliśmy domową spiżarnię w mały warsztat, w pokoju obok jest siłownia. Mamy drugi dwuosobowy bolid i jak tylko sytuacja pozwoli, rozpoczniemy testy nad Zalewem Zegrzyńskim. Zaczynamy pracę od zera, ale to nas nie zatrzyma — zapowiada Bartłomiej Marszałek.

2,5 sekundy

W takim czasie łodzie F1H2O rozpędzają się do prędkości 100 km/h, a w trakcie pokonywania zakrętów na pilota działa przeciążenie sięgające 8 G, czyli więcej niż w bolidach lądowej formuły F1.

