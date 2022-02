Sukces pod wysokim napięciem

Trakcja System świętuje w tym roku 10-lecie swojej działalności. O tym, jak ze śmiałej idei trojga przyjaciół powstała firma realizująca wielomilionowe kontrakty, rozmawiamy z Mateuszem Przyszlakiem, prezesem spółki Trakcja System.

Planujemy zwiększanie naszego udziału w rodzimym rynku kolejowym, a także rozpoczęcie ekspansji do krajów ościennych. Nasz pociąg dopiero się rozpędza – mówi Mateusz Przyszlak, prezes firmy Trakcja System.

Niedługo świętujecie okrągłe urodziny, za wami 10 lat sukcesów. Jak to wszystko się zaczęło?

W 2012 roku zaczęliśmy rozmawiać z Sebastianem Rakiem, którego znałem zawodowo, i Łukaszem Żurkiem, przyjacielem z dzieciństwa, o tym, że czas spróbować sił w biznesie na własną rękę. Wszyscy mieliśmy wieloletnie doświadczenie w branży kolejowej, byliśmy świadomi jej szans i zagrożeń. To stanowiło bazę, na której zbudowaliśmy prężną obecnie organizację. Początek nie był łatwy. Otwierając firmę, nie mieliśmy wsparcia instytucji finansowych, pełne ryzyko powodzenia przedsięwzięcia spoczywało na nas. Rozpoczęliśmy działalność ze 100-procentowo polskim kapitałem i 10 pracownikami. Dziś pracują dla nas 162 osoby, przebudowaliśmy już ponad 700 kilometrów sieci trakcyjnej, jesteśmy w trakcie realizacji sześciu wielomilionowych kontraktów, a w perspektywie mamy kolejne.

Aby znaleźć się w miejscu, w którym dziś jesteście, musieliście pokonać konkurenta, który właściwie był wtedy monopolistą na rynku. I to wam się udało! Na czym polegała wasza strategia?

Nasz pomysł na biznes opierał się na wyspecjalizowaniu się w wąskiej dziedzinie, ale za to staniu się najlepszym graczem rynkowym na tym polu. Trakcja System realizuje roboty budowlano-montażowe w zakresie budowy, przebudowy i remontów kolejowych sieci trakcyjnych oraz instalacji elektroenergetycznych w obrębie infrastruktury kolejowej. W zakres naszej działalności wchodzą również usługi związane projektowaniem elektroenergetyki kolejowej.

Budując firmę na doświadczeniu, wiedzy i dobrze przemyślanych inwestycjach, stopniowo zwiększaliśmy rozpoznawalność na rynku. Postawiliśmy na model zarządzania zaczerpnięty ze wzorów zachodnich firm rodzinnych, zaufaliśmy też wiedzy i kompetencjom swoich pracowników. Staliśmy się liderem rynku w budowie kolejowej sieci trakcyjnej, tylko w 2021 roku oddając do użytku ponad 200 km kompleksowo zmodernizowanej sieci trakcyjnej. Równolegle realizujemy kilka wielomilionowych kontraktów, m.in. wspólnie z PORR jeden z największych kontraktów kolejowych w Polsce o łącznej wartości ponad 1,523 mld zł brutto.

Co jeszcze jest mocną stroną firmy Trakcja System?

Zakładając działalność, postawiliśmy na jasno sformułowane wartości, którym jesteśmy wierni do dziś.

Po pierwsze, działamy systemowo. Mamy strategię działania, której konsekwentnie się trzymamy, realizując kolejne zadania. Pracujemy, opierając się na stałych, przemyślanych i sprawdzonych procesach. Przestrzegamy najwyższych standardów, które potwierdza wdrożony i na bieżąco certyfikowany System Zarządzania Jakością, według normy PN-EN ISO 9001:2015. Zaowocowało to w czasie pandemii. Udało nam się uniknąć jej negatywnych skutków, a firma funkcjonowała stabilnie dzięki właściwym procedurom dostosowanym do zmieniających się warunków rynkowych oraz portfelowi zamówień zapewniającemu firmie obłożenie prac na najbliższe lata.

Po drugie, stawiamy na kompleksowość. Oferujemy usługi projektowania i wykonawstwo, posiadamy także nowoczesny park maszynowy wyposażony w specjalistyczne urządzenia, dzięki czemu jesteśmy w stanie wykonać większość prac we własnym zakresie, co wyróżnia nas na tle innych firm oferujących podobne usługi. Wśród urządzeń, którymi dysponujemy, znajdują się pociągi sieciowe, palownice, kolejowe pojazdy technologiczne, dwudrogowe samochody technologiczne oraz wiele innych urządzeń i pojazdów niezbędnych przy realizowanych zadaniach. Dzięki temu oszczędzamy czas i koszty oraz ograniczamy liczbę podwykonawców.

Po trzecie, wierzymy w moc partnerstwa. Naszymi partnerami biznesowymi są najbardziej renomowane przedsiębiorstwa na rynku. To firmy sprawdzone, niezawodne i godne zaufania. Wśród nich warto wymienić: Centrum Pali Kutno, Fabrykę Urządzeń Kolejowych Kościan, Elektro-Spark z Lublina oddział Świebodzice, TIM Wrocław, Arex Gdańsk, Sesto Łódź, Elester PKP Łódź, a także Strunobet-Migacz z Lewina Brzeskiego.

I na koniec najważniejsze – to ludzie tworzą firmę. Nasi pracownicy to nasz największy zasób. Dzięki ich zaangażowaniu, pomysłom i chęci działania jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Udało nam się skupić wokół siebie wielu wartościowych ludzi – specjalistów w naszej branży posiadających wszelkie wymagane uprawnienia.

Żeby móc polegać na załodze, pracownicy muszą wiedzieć, że i oni mogą polegać na szefostwie. Jak dbacie o swój zespół?

Prowadzenie firmy opartej na modelu zarządzania wzorowanym na firmach rodzinnych pozwoliło nam stworzyć atmosferę, w której każdy członek zespołu – bez różnicy, czy jest szefem, członkiem kadry zarządzającej, czy szeregowym pracownikiem – ma poczucie, że jest dla firmy niezbędny, praca każdego z nas jest tak samo ważna. Wszyscy jesteśmy na tym samym kursie, a stacja końcowa to nasz wspólny sukces. Relacje z załogą opieramy na partnerstwie i zaufaniu. Nie nadużywamy kontroli, każdy wie, co do niego należy i wierzymy, że zrobi to dobrze. W procesie rekrutacji stawiamy na najlepszych, a potem zapewniamy takie warunki pracy, żeby każda osoba była usatysfakcjonowana swoim wyborem pracodawcy. Pracownicy są doceniani na różne sposoby, zarówno finansowo, jak i socjalnie. Zależy nam, aby zwiększali swoje kompetencje, dlatego jeśli tylko chcą, umożliwiamy im rozwój kariery. Firma zapewnia udział w profesjonalnych kursach, szkoleniach oraz umożliwia zdobycie uprawnień specjalistycznych. Dzięki temu mamy niewielką rotację personelu i lojalny, zaangażowany, realizujący misję naszej firmy zespół.

Dla tysięcy pasażerów, którzy codziennie przemieszczają się pociągami, świadomość, że Trakcja System dobrze wykonuje swoją pracę, jest bardzo ważna. Oni polegają na waszym profesjonalizmie, tak jak wy na kompetencjach swoich pracowników. W końcu od tego zależy ich bezpieczeństwo.

Na bezpieczeństwo ruchu kolejowego składa się oczywiście kilka czynników, ale stan infrastruktury kolejowej rzeczywiście jest jednym z istotniejszych. Dbanie o dobry stan sieci trakcyjnych to odpowiedzialne zadanie i realizujemy je sumiennie. Chyba każdemu użytkownikowi polskich linii kolejowych zdarzyła się nieplanowana przerwa w podróży lub opóźnienie pociągu związane z awarią sieci trakcyjnej. Kolejne remonty, w które się angażujemy, skutecznie zmniejszają ilość takich sytuacji. W naszej działalności kompleksowo realizujemy inwestycje w dziedzinie projektowania, modernizacji sieci trakcyjnej oraz instalacji elektroenergetycznych w obrębie infrastruktury kolejowej, przestrzegając najwyższych standardów bezpieczeństwa. Nieustannie powiększamy i modernizujemy nasz park maszynowy, co pozwala nam poprawiać jakość usług. Niektóre z naszych urządzeń są unikatowe na skalę kraju, np. żuraw Colmar T10000FSC.

Czujecie się odpowiedzialni nie tylko za podróżnych korzystających z pociągów, lecz także za otoczenie. Chętnie angażujecie się w działania na rzecz społeczności lokalnej.

Tak, staramy się prowadzić politykę odpowiedzialną społecznie. Spółka wspiera różnego rodzaju inicjatywy społeczne, np. zakup specjalistycznej aparatury do szpitala. Patrzymy w przyszłość, dlatego chętnie inwestujemy w edukację młodych pokoleń. Nawiązaliśmy długofalową współpracę z Zespołem Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Legnicy. Jesteśmy także firmą świadomą ekologicznie, wszystkie prace realizujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.

Jak będzie wyglądała przyszłość spółki Trakcja System?

Nasze dotychczasowe decyzje i polityka firmy zdają egzamin. Osiągamy świetne wyniki i odnosimy sukcesy, dlatego w tym zakresie nie będziemy niczego zmieniać. Otwierając działalność, marzyliśmy o 10 mln zł obrotów rocznie, dziś te wielkości przekraczają 100 mln. Nasze wysiłki są zauważane i nagradzane w ogólnopolskich rankingach. Już drugi raz udało nam się znaleźć pośród zaszczytnego grona przedsiębiorstw wyróżnionych Gazelą Biznesu, również dwukrotnie otrzymaliśmy Diament Forbesa. Dlatego w przyszłości nie planujemy rewolucji. Na pewno będziemy nadal inwestować w specjalistyczny sprzęt, aby zwiększać własne możliwości techniczne i być coraz bardziej samowystarczalni.