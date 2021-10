Sukces przez wielkie „S”

Komentarz organizatora merytorycznegoSukces przez wielkie „S”Michał Mastalerzpartner członek zarządu PwC PolskaDwucyfrowy wzrost polskiego handlu zagranicznego w I połowie tego roku robi wrażenie. Tym większe, że przez sytuację wywołaną COVID-19, lockdown w poszczególnych krajach, problemy z łańcuchami dostaw czy zmienne zachowania konsumentów, warunki, by osiągnąć taki wynik, nie były przecież sprzyjające. Słowo „czempion” w nazwie naszego konkursu na określenie polskich przedsiębiorstw nigdy nie było – i tym bardziej teraz nie jest – na wyrost.Na sukces polskich firm za granicą składa się wiele czynników. Jednym z nich jest z pewnością konsekwentnie od lat budowana marka „made in Poland”, kojarząca się już teraz nierozerwalnie z jakością, a coraz częściej również z innowacyjnym podejściem. Każdy kolejny sukces polskich przedsiębiorców za granicą ośmiela następnych. Wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie zagranicznej ekspansji jest również niezwykle istotna, a instytucje i organizacje odpowiedzialne za wspieranie firm w wychodzeniu na zagraniczne rynki spełniają swoją funkcję.Dodatkowym atutem polskich czempionów w kolejnych latach może być także ESG (z ang. environmental, social, governance), czyli kwestie związane z ładem środowiskowym, społecznym i korporacyjnym. Firmy, które postawią na zrównoważony rozwój i połączą go ze swoją strategią, mają szansę zbudować dużą przewagę konkurencyjną. Spełnienie regulacyjnych wymogów w tym zakresie to tylko jedna strona medalu. Równie istotne jest budowanie autentycznej i wiarygodnej w oczach coraz bardziej świadomych klientów marki, dla której dbałość o środowisko i sprawy społeczne jest wśród priorytetów. Warto też podkreślić, że zgodność z kryteriami ESG może w znacznym stopniu ułatwić firmom zdobycie dodatkowego kapitału. Pozafinansowe wskaźniki rozwoju stają się bowiem dla instytucji finansowych, inwestorów i właścicieli tak samo istotne jak te finansowe. Jeśli polskie firmy zaczną postrzegać ESG jako szansę na strategiczną zmianę i wzmocnienie, a nie administracyjne obciążenie, nie tylko poradzą sobie z międzynarodową ekspansją, ale i ugruntują swoją pozycję finansową na wyższych marżach.