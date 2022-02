Świat podnosi stopy procentowe

W ponad 1/3 największych gospodarek świata, banki centralne podjęły już w tym roku decyzje o podniesieniu stóp procentowych. Jest to reakcja na wysoką inflację. Wśród ekonomistów trwa spór o to, czy szybki wzrost stóp procentowych powstrzyma wzrost cen. Zwolennicy podwyżek wskazują, że są one konieczne by nie dopuścić do utrwalenia się wysokiej inflacji, a przeciwnicy, że utrudni to odbudowę gospodarek po pandemii.

Bank Rozrachunków Międzynarodowych publikuje dzienne dane o wysokości stóp procentowych w 38 największych światowych gospodarkach. W ciągu ostatnich 30 dni podwyżki miały miejsce aż w 13 z nich – w Argentynie, Brazylii, Chile, Czechach, na Węgrzech, w Kolumbii, Korei Południowej, Polsce, Rumunii, RPA i Wielkiej Brytanii. Spośród największych gospodarek, w tym okresie tylko w Chinach stopy poszły nieznacznie w górę. Po okresie ultra luźnej polityki monetarnej wymuszonej przez pandemię, na poważnie rozpoczyna się więc cykl podwyżek stóp procentowych w światowej gospodarce.