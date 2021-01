Światowy PKB jest wyższy od oczekiwań

Jak co miesiąc, przedstawiamy nasze szacunki dotyczące bieżącego tempa wzrostu gospodarczego na świecie. Wynika z nich, że w całym 2020 roku PKB spadł o 3,9 proc., a pod koniec roku dynamika wynosiła ok. -1,3 proc. rok do roku. W 2021 roku oczekujemy wzrostu o 4,3 proc. Są to dane generalnie lepsze od jesiennych prognoz Międzynarodowego Funduszu Walutowego, choć patrząc na perspektywę paru miesięcy ryzyka dla światowej gospodarki narastają.

Z tego artykułu dowiesz się o: