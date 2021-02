W środę na zamknięciu sesji w USA GameStop drożał o 104 proc. W handlu posesyjnym cena akcji rosła o ponad 80 proc. Na giełdzie we Frankfurcie w czwartek rano akcje amerykańskiej spółki drożeją o ponad 200 proc., donosi Reuters.

GameStop to „flagowa” spółka spekulantów z forów inwestycyjnych z serwisu Reddit. Wywindowali 28 stycznia jej kurs do 469 USD. Na początku roku akcje spółki kosztowały ok. 20 USD. Od końca stycznia kurs GameStop jednak wyraźnie spadał.

Zobacz także Wróciła spekulacja akcjami GameStop

Szaleństwo spekulacji akcjami właściciela amerykańskiej sieci sklepów z grami wideo wróciło w drugiej części środowej sesji w USA. Na jej otwarciu akcje GameStop kosztowały niespełna 45 USD. Wzrost kursu w drugiej był taki, że kilkakrotnie zawieszano handel. Ostatecznie kurs spółki sięgnął 91,71 USD na zamknięciu, co było dziennym maksimum. W handlu posesyjnym akcje zdrożały do 168 USD, choć były momenty, kiedy płacono za nawet prawie 190 USD. Szaleństwo spekulacyjne przeniosło się do Europy. W czwartek rano na giełdzie we Frankfurcie akcje GameStop drożeją o 224 proc. do 129,90 EUR. To w przeliczeniu 158 USD. Notowania GameStop we Frankfurcie w środę i czwartek Zdecydowana większość analityków pytanych przez Reutersa nie widzi obecnie powodów aż tak dużego wzrostu kursu GameStop. Nie jest to skutek tzw. wyciskania krótkiej sprzedaży, co częściowo było przyczyną wzrostu ceny akcji spółki w styczniu. - To maraton, a nie sprint. Cokolwiek się stanie musicie oprzeć się pokusie sprzedaży. Im dłużej trzymamy, tym wyżej to dojdzie - napisał na platformie transakcyjnej eToro użytkownik @catchme1fyoucan z Włoch podczas dyskusji o GameStop.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem © ℗