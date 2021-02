Wróciła spekulacja akcjami GameStop

Akcje właściciela amerykańskiej sieci sklepów z grami wideo drożały o 104 proc. na zamknięciu środowej sesji. W handlu posesyjnym zdrożały jeszcze 83 proc., wynika z informacji przekazanych przez Reutersa.

GameStop to spółka, która stała się symbolem szaleństwa spekulacyjnego, rozpętanego w styczniu przez uczestników forów inwestycyjnych z serwisu Reddit. Wywindowali 28 stycznia kurs spółki do 469 USD. Na początku roku akcje spółki kosztowały ok. 20 USD. Od końca stycznia kurs GameStop wyraźnie spadał, a sprawą tzw. rajdu Reddita zajął się nawet Kongres USA.