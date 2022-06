Szansa dla firm odzieżowych

Branżowe spotkania B2B odbędą się od 7 do 10 lipca stacjonarnie w Turynie podczas Torino Fashion Week oraz w formule online. Giełda polega na serii dwustronnych, wcześniej umówionych około 20-minutowych spotkań między przedstawicielami firm i instytucji z różnych krajów. Uczestnicy giełdy są zainteresowani nawiązaniem współpracy. Udział w spotkaniach jest bezpłatny.

Giełda w Turynie adresowana jest do firm z branży odzieżowej, zarówno oferujących swoje usługi i produkty, jak i tych, które poszukują podwykonawców i dostawców. Aby wziąć w niej udział, należy zarejestrować się, wypełniając formularz online dostępny na głównej stronie giełdy (patrz link obok). Zgłaszać się można do 3 lipca. Podczas rejestracji należy wskazać dni, w których uczestnik planuje wziąć udział w spotkaniach. Przedsiębiorca powinien także dokładnie określić profil swojej działalności oraz rodzaj współpracy, którą chce nawiązać. Po zatwierdzeniu profilu pojawi się on w katalogu online. Z tego katalogu zarejestrowani uczestnicy wybierają kontrahentów, z którymi chcieliby rozmawiać podczas giełdy. Oficjalnym językiem spotkań będzie angielski.