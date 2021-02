Szczepienia dla kierowców ciężarówek

Przewoźnicy apelują o szybkie szczepienia dla kierowców. Ostrzegają, że nie może być mowy o powrocie do normalności bez sprawnie działającego transportu.

Pandemia do tej pory kilkakrotnie zagrażała operacjom transportowym w Europie. Groźba szybkiego rozprzestrzeniania się kolejnego szczepu koronawirusa wywołała natychmiastową reakcję niektórych krajów. W konsekwencji pojawiły się spore utrudnienia w transporcie. Stało się tak, ponieważ w pospiesznych działaniach zapomniano o kluczowej dla ciągłości dostaw grupie zawodowej – kierowcach. Dlatego związek pracodawców Transport i Logistyka Polska (TLP) poprosił Adama Niedzielskiego, ministra zdrowia, o dopisanie ich i pracowników centrów logistycznych do listy grup, które powinny otrzymać szczepienia na możliwie wczesnym etapie, a także o wystąpienie do władz innych państw członkowskich UE o zwolnienie z wymogu poddawania się testom kierowców zaszczepionych przeciwko COVID-19.

Obecnie, aby przekroczyć granice państwowe, kierowcy zawodowi muszą okazać wyniki testu przeprowadzonego wciągu 48 godzin (w niektórych przypadkach 36 godzin) przed wjazdem do danego kraju.

- W praktyce oznacza to, że są najlepiej przebadaną grupą zawodową, choć często przemieszczają się w tranzycie, nie opuszczając kabiny. Co kilka dni stoją w długich kolejkach do punktów testowania. W wielu miejscach dochodzi obecnie do podobnych sytuacji, z jaką mieliśmy do czynienia przed Świętami Bożego Narodzenia na granicy brytyjsko-francuskiej - podkreśla Maciej Wroński, prezes TLP.

Dotyczy to m.in. przekraczania granicy Niemiec przez kierowców podróżujących z Wielkiej Brytanii, Irlandii, Portugalii, Czech, Słowacji oraz Tyrolu w Austrii.

„Zatory na granicy niemiecko-czeskiej sięgają wielu kilometrów. Władze Austrii natomiast przeniosły punkty testowania kierowców na terytorium Włoch. A to kolejne, wielokilometrowe zatory, tym razem po stronie włoskiej. Główny korytarz transportowy z północnych Włoch do południowych Niemiec przez Tyrol został całkowicie zablokowany. Tysiące kierowców w środku zimy zostało uwięzionych na środku autostrady w oczekiwaniu na testy. Terminy dostaw przewożonych towarów są niemożliwe do realizacji zgodnie z wyznaczonymi harmonogramami. Okoliczni mieszkańcy organizują prywatną pomoc, dostarczając ciepłe napoje i żywność kierowcom” - czytamy w piśmie TPL do ministra zdrowia.

W ocenie TLP drugą niezwykle istotną grupą zawodową, która powinna jak najwcześniej zostać zaszczepiona, są pracownicy centrów logistycznych, zwłaszcza zajmujących się dystrybucją żywności.