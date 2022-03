Szef Fed w St. Louis: im szybszy wzrost stóp, tym lepiej

- Fed powinien działać agresywnie aby utrzymać inflację pod kontrolą – powiedział Bullard, podtrzymując apel o podwyższenie głównej stopy powyżej 3 proc. już w tym roku.

W ubiegłym tygodniu bank centralny USA rozpoczął zacieśnianie polityki monetarnej od podwyżki głównej stopy o 25 pkt. bazowe do 0,25-0,50 proc. Na koniec roku, według mediany prognoz członków FOMC, ma ona wynosić 1,9 proc. Do końca 2023 roku ma dojść do 2,8 proc.

James Bullard, fot. Bloomberg

Bullard, który na marcowym posiedzeniu FOMC opowiedział się za podwyżką o 50 pkt. bazowych podkreśla, że jeśli chodzi o tempo podwyżek stóp w obecnej sytuacji, to „im będzie ono szybsze, tym lepiej”. Jego zdaniem, najlepszą analogią historyczną jest cykl zacieśniania z 1994 roku. Wówczas Fed kierowany przez Alana Greenspana podwyższył główną stopę z 3 proc. do 6 proc. i zdołał zapewnić gospodarce tzw. miękkie lądowanie, czyli redukcję inflacji przy podtrzymanym wysokim tempie wzrostu gospodarczego.

- Potrzebna jest restrykcyjna polityka aby stworzyć presję na spadek inflacji. Historia uczy nas, że im szybciej będziemy działać, tym większa szansa sprowadzenia inflacji do celu i utrzymania dobrej koniunktury gospodarczej – powiedział Bullard.