Szef MAE: Europie grozi niedobór energii zimą

Birol powiedział, że szczególne obawy ma co do rynku gazu.

- Jeśli będzie surowa i długa zima, czekają nas bardzo trudne dni – ostrzegł podczas dorocznej konferencji MAE.

Zwrócił uwagę, że oprócz poszukiwania nowych źródeł dostaw energii równie ważne jest podjęcie przez rządy działań na rzecz obniżenia popytu. Przypomniał, że zmniejszenie przez europejskich konsumentów temperatury w domach o 2 stopnie Celsjusza pozwoliłoby zaoszczędzić 20 mld metrów sześciennych gazu, czyli tyle, ile dociera z Rosji do Europy przez Nord Stream 1.

Fatih Birol, fot. Bloomberg

Szef MAE od dawna wzywa Europejczyków do redukcji zużycia energii. W drugiej połowie kwietnia ostrzegał, że świat stoi w obliczu „pierwszego globalnego kryzysu energetycznego”. Unia Europejska we współpracy z MAE opracowała dziewięć kroków, których wykonanie przez konsumentów pozwoliłoby istotnie zaoszczędzić energię. Na liście znalazły się m.in. redukcja ogrzewania, wolniejsza jazda autem, a także praca zdalna. Birol ostrzegał, że konsekwencje braku oszczędności będą „bolesne”, bo dostawcy energii staną przed koniecznością racjonowania jej dostaw do konsumentów.