Tanajno noc spędzi w areszcie

Marek Falenta jest sprowadzany do kraju

Marek Falenta, biznesmen skazany w aferze podsłuchowej został wydany Polsce, poinformowało w piątek radio RMF FM. "Wspólnie z policjantami hiszpańskimi dokonaliśmy jego zatrzymania i sprowadzamy go do kraju, gdzie będzie dostarczony do zakładu karnego", powiedział PAP rzecznik komendanta głównego policji Mariusz Ciarka.