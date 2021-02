Tarcza w innych krajach mocniejsza niż w Polsce

Polska nie jest liderem pomocy dla biznesu. Znacznie więcej dostaje on w Niemczech, Francji czy Wielkiej Brytanii — wynika z analizy dla Senatu.

Mimo pojawiających się PR-owych przekazów, że Polska należy do czempionów wsparcia dla przedsiębiorców, dzięki czemu „najlepiej w Europie radzimy sobie ze skutkami pandemii”, okazuje się, że w rzeczywistości nasz rząd nie jest przesadnie hojny.

Z dokumentu „Wsparcie publiczne ponoszone w związku z pandemią – porównanie Polski z największymi gospodarkami UE” autorstwa dr. hab. Piotra Krajewskiego, eksperta Senatu, wynika, że na pomoc dla przedsiębiorców Niemcy wykładają 20 razy więcej, Wielka Brytania ponad 10 razy więcej, a Francja prawie 10 razy więcej.

Są dużo lepsi: Senat kierowany przez marszałka Tomasza Grodzkiego przedstawił wyliczenia, z których wynika, że Polska udziela znacznie mniejszego wsparcia dla firm niż giganci europejskiej gospodarki. Marek Wiśniewski

Autor analizy podkreśla, że sporządził ją na podstawie danych z MFW: „Prezentowane wielkości ukazują sumę wsparcia publicznego w 2020 r. i wsparcia zaplanowanego do poniesienia w przyszłości (głównie w 2021 r.). Poziomom tego wsparcia jest w Polsce zdecydowanie niższy niż w Niemczech, Wielkiej Brytanii czy Francji”.

Z jego wyliczeń wynika, że łączna pomoc dla polskich firm (bezpośrednie transfery, pożyczki, gwarancje, ulgi fiskalne) to 76 mld USD (282 mld zł). W Niemczech sięga 1472 mld USD (5,4 bln zł), w Wielkiej Brytanii 877 mld USD (3,2 bln zł), a we Francji 603 mld USD (2,2 bln zł).

„Zatem na tle największych gospodarek Europy wsparcie w reakcji na pandemię w Polsce wygląda skromnie” — konkluduje dr hab. Piotr Krajewski.

Po pominięciu gwarancji, pożyczek i ulg rzeczywiste transfery w Polsce to 40,7 mld USD, podczas gdy w Niemczech 376 mld USD, w Wielkiej Brytanii 415,3 mld USD, a we Francji 168 mld USD.

Autor raportu podkreśla, że tak duże różnice w poziomach pomocy antypandemicznej w Polsce i w największych gospodarkach Europy wynikają z przyczyn obiektywnych czyli wielkości krajów, liczby ludności i wysokości PKB. Także w relacji do PKB udzielona i planowana pomoc dla firm w Polsce jest znacznie niższa — wynosi 13,1 proc. PKB, natomiast w Niemczech to aż niemal 39 proc., w Wielkiej Brytanii 32,4 proc., a we Francji 32,5.

Spośród analizowanych państw najwięcej na szeroko rozumianą służbę zdrowia

łoży się w Wielkiej Brytanii – aż 33 proc. łącznego wsparcia, w Niemczech 11 proc.,a we Francji ponad 10 proc. W Polsce tylko 4,8 proc. (0,4 proc. PKB). W tym miejscu warto zauważyć, że polski rząd rocznie przeznacza na wojsko ponad 2 proc. PKB.

„Powyższe ukazuje, że wsparcie służby zdrowia w czasie COVID-19 jest w gospodarce polskiej traktowane mniej priorytetowo niż w pozostałych analizowanych gospodarkach” — podkreśla ekspert.

Pomoc kierowana na cele społeczno-gospodarcze (poza służbą zdrowia) w Polsce wynosi 12,7 proc. PKB. Niemcy przeznaczają dużo więcej, bo 37,7 proc. PKB, Brytyjczycy 27 proc., a Francuzi 22,7 proc.

67 mld zł

Tyle pieniędzy z PFR dostało 380 tys. polskich firm w ramach dwóch tarcz finansowych.