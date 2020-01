Te fundusze sprzedawały się najlepiej

PKO Obligacji Długoterminowych to fundusz, który zanotował najlepszy bilans sprzedaży w 2019 r., wynika z zestawienia przygotowanego przez serwis analizy.pl.

Klienci wpłacili do niego 3,5 mld zł netto, co było potężnym zastrzykiem, bo aktywa netto na koniec roku wynosiły 4,6 mld zł. Fundusz zanotował stopę zwrotu w wysokości 1,9 proc. Jest to jeden ze słabszych wyników w grupie porównawczej. Fundusz inwestuje głównie w polskie obligacje skarbowe. Część aktywów stanowią też obligacje banków, a w strukturze geograficznej niewielki udział miały papiery dłużne z Rumunii i Czech, śladowy — z Francji, Węgier i Szwecji. Drugim najlepiej sprzedającym się funduszem był w 2019 r. NN Obligacji, który zanotował saldo w wysokości 1,17 mld zł. Jego aktywa dzięki temu niemal się podwoiły.