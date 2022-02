To jeszcze nie wojna

Uznanie niepodległości kontrolowanych przez separatystów dwóch regionów Ukrainy przez Rosję i wkroczenie wojsk do Donbasu przełożyło się na dalszy odpływ kapitału od ryzykownych aktywów. Sesja na Wall Street zakończyła się blisko 1% przeceną, a we wtorek rano sytuacja poprawia się w niewielkim stopniu. Ze względu na bliskość konfliktu jeszcze mocniej tracą europejskie parkiety.

Wczoraj niemiecki Dax spadł o 2% zdecydowanie pogłębiając bronione od dłuższego czasu wsparcie zlokalizowane w rejonie 15000 pkt. Kolejne to 14000 pkt. Kraje Zachodu odpowiedzą sankcjami. USA już je zapowiedziały. Unia Europejska dziś będzie rozmawiać na ten temat. Dalsza reakcja rynkowa uzależniona będzie zatem do ich wagi, a kwestia ta rozgrywać się będzie w kolejnych dniach. Pytanie czy wejście rosyjskiego wojska do separatystycznych regionów uznane będzie jako inwazja.