Totalizator Sportowy prawie się podwoił

Państwowa spółka, która korzysta z monopolu m.in. na loterie pieniężne, kasyno on-line i salony gier na automatach, zwiększyła w 2019 r. sprzedaż o 94 proc.

Na loterii wygrywa państwo. Ubiegły rok okazał się rekordowy pod względem wyników dla Totalizatora Sportowego, który od lat większość przychodów generuje dzięki loteriom pieniężnym, ale zajmuje się też m.in. oferowaniem gier liczbowych, zakładów wzajemnych, a w ostatnich latach jako państwowy monopolista zaczął prowadzić kasyno internetowe i salony gier na automatach.



W 2019 r. całkowite przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 9,89 mld zł, co oznacza wzrost o 94 proc. w stosunku do 2018 r., gdy sprzedaż ogółem wyniosła 5,09 mld zł, i wynik o ponad dwa razy lepszy niż w 2017 r. Spółka nie podaje, jak przychody rozkładały się pomiędzy poszczególnymi segmentami jej działalności, choć podkreśla, że fundamentalna dla biznesu sprzedaż loterii i gier liczbowych rosła szybciej niż średnia europejska.

We wzroście na pewno pomogły rozwijane dzięki nowelizacji ustawy hazardowej sprzed trzech lat nowe usługi. Pod koniec ubiegłego roku Totalizator Sportowy miał już 200 własnych salonów gry na automatach, a rosnącą popularnością cieszyły się też jego usługi internetowe. W e-kasynie i na serwisie lotto.pl założono ponad 320 tys. kont.

- Totalizator Sportowy udowodnił, że przestał być wyłącznie narodowym operatorem loteryjnym, a stał się nowoczesną spółką technologiczną, która dzięki zmianom w prawie mogła rozpocząć działalność w nowych obszarach rynku gamingowego. Dzięki stałemu postępowi, uruchomieniu sprzedaży online, ciągłemu rozwojowi sieci salonów gier na automatach oraz punktów sprzedaży Lotto uzyskaliśmy najlepszy wynik w naszej historii - mówi Olgierd Cieślik, prezes Totalizatora Sportowego.

Do wyniku sprzedażowego Totalizatora Sportowego należy doliczyć obowiązkowe dopłaty do cen gier liczbowych i loterii, z których pieniądze trafiają wprost do czterech państwowych funduszy: Rozwoju Kultury Fizycznej, Promocji Kultury, Rozwiązywania Problemów Hazardowych oraz Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

W 2019 r. dzięki pieniądzom wydawanym przez Polaków na loterii i w ramach gier liczbowych do funduszy tych trafiło łącznie 1,1 mld zł, o 17,6 proc. więcej niż rok wcześniej. Największa część dopłat trafia do Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, z którego finansowane są m.in. inwestycje w infrastrukturę sportową. W ubiegłym roku fundusz ten dzięki przychodom z loterii powiększył się o prawie 826 mln zł. Na promocję kultury przekazano 220 mln zł, na wsparcie społeczeństwa obywatelskiego 44 mln zł, a na rozwiązywanie problemów hazardowych 11 mln zł.

Spółka oprócz dopłat do funduszy przekazała też do budżetu 1,08 mld zł w ramach podatku od gier, co oznacza wzrost o ponad 17 proc. rok do roku.