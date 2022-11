Toyota warta jest blisko 60 mld USD

Motoryzacja zdominowała tegoroczny ranking najbardziej wartościowych marek. Liderem pozostaje Toyota.

Best Global Brands to przygotowywane od 1999 r. przez amerykańską firmę konsultingową Interbrand zestawienie najcenniejszych światowych marek. Od lat najwyżej wyceniane są marki z sektora technologicznego. Nie inaczej jest w tym roku — liderem zestawienia jest Apple z wartością szacowaną na 482,2 mld USD. Najliczniej reprezentowany w rankingu jest jednak sektor motoryzacyjny. Na 100 firm aż 15 to marki aut. Prym wiedzie Toyota. Wartość japońskiej marki oszacowano na 59,8 mld USD (+10 proc. r/r), co pozwoliło jej zająć 6. miejsce w rankingu ogólnym. Na motoryzacyjnym podium znalazł się również Mercedes — 50,9 mld USD (+10 proc.) oraz Tesla — 48 mld USD (+32 proc.). Firma kontrolowana przez Elona Muska znalazła się na pierwszej pozycji w gronie firm motoryzacyjnych pod względem wzrostu wartości w stosunku do ubiegłego roku. W klasyfikacji generalnej Tesla zajęła drugie miejsce — po marce Microsoft, a przed Chanel.