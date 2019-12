Trendy w programach lojalnościowych

2019 r. to bez wątpienia czas renesansu programów lojalnościowych. W tym segmencie rynku z pewnością nie ma mowy o nudzie czy stagnacji. Coraz większa liczba konsumentów aktywnie korzysta z programów, a na rynku pojawiają się kolejne. Potwierdzają to ostatnie wyniki badania ARC Rynek i Opinia. Według nich prawie 60 proc. Polaków uczestniczy przynajmniej w jednym takim pro- gramie, a ponad 40 proc. na bieżąco sprawdza nowe, atrakcyjne oferty. Najbardziej docenianym benefitem są dodatkowe zniżki, uzyskane w wybranym programie. Dzięki rozwojowi nowych technologii oraz lepszemu wykorzystaniu danych pojawiają się nowe trendy...

Po pierwsze: online czy offline? Omnichannel!

Robert Olędzki, Digital Business Director, PAYBACK Polska Fot. ARC

Spójność przekazu, zarówno w świecie wirtualnym jak i w punktach sprzedaży, to najlepszy sposób, by budować wiarygodność marki oraz aktywnie angażować uczestników programu. Dzięki przemyślanej komunikacji klient może bez problemu przemieszczać się pomiędzy kanałami, zdobywać informacje o ofercie i szybko dokonać transakcji. Zarządzanie przekazem wielokanałowym pozwala na skuteczniejsze poznawanie i analizowanie zachowań zakupowych konsumentów, co przekłada się na lepsze dopasowanie oferty do indywidualnych oczekiwań. Uczestnicy PAYBACK mają do dyspozycji ponad 3 tys. miejsc sprzedaży tradycyjnej oraz około 300 sklepów online, w których mogą zbierać punkty, wymieniać je na nagrody lub wykorzystywać przy płaceniu za za- kupy. Wyraźnie widzimy różne grupy konsumentów: zdecydowanych zwolenników e-commerce, kolekcjonerów kuponów papierowych oraz tych, którzy z dużą swobodą wykorzystują zarówno eKupony, jak i te w wersji drukowanej. Obserwujemy jednak wyraźny wzrost liczby uczestników, dla których online jest pierwszym kontaktem z ofertą. Po zalogowaniu się na stronę internetową, na każdego czekają wyjątkowe, spersonalizowane oferty, przygotowane w oparciu o jego preferencje. Dotyczy to przede wszystkim użytkowników aplikacji mobilnej. Dodatkowo, o najnowszych promocjach oraz konkursach na bieżąco informujemy za pośrednictwem mailingów oraz na kanałach społecznościowych takich jak Facebook czy Instagram. Znaczącym rozszerzeniem możliwości dotarcia do konsumentów są media własne partnerów PAYBACK oraz wykorzystywanie retargetingu, który angażuje konsumenta już po pierwszym kontakcie z danym sklepem.

Po drugie: zAPPunktuj z aplikacją!

Dziś wiele firm rezygnuje z plastikowych kart lojalnościowych na rzecz zdigitalizowanej relacji z konsumentami. Aplikacje mobilne umożliwiają stały i nieograniczony dostęp do konta oraz aktualnych kuponów promocyjnych, zwiększając przy tym zaangażowanie użytkowników, dzięki takim funkcjom jak powiadomienia push czy geolokalizacja. Jak wynika z naszego ostatniego badania PAYBACK Opinion Poll, aplikacje mobilne programów lojalnościowych cieszą się wśród Polaków rosnącą popularnością. Sięga po nie ponad 70 proc. respondentów, a co czwarty chętnie korzysta z ofert promocyjnych, dzięki którym z łatwością może obniżyć koszt swoich zakupów. Zdecydowaną zaletą naszej nowej, odświeżonej aplikacji mobilnej jest jej intuicyjność i łatwy dostęp do eKuponów. Użytkownicy aplikacji to obecnie najdynamiczniej powiększająca się grupa społeczności PAYBACK, która kartę ma zawsze pod ręką, a dzięki eKuponom zdecydowanie szybciej zbiera punkty i wymienia na wybrane nagrody lub zakupy.W przyszłości planujemy wprowadzić jeszcze większe zróżnicowanie ofert, a wybrane dostępne będą wyłącznie w tym kanale.

Po trzecie: warto oszczędzać przy każdej okazji

Uzyskanie rabatu czy zniżki wraz z możliwością zapłacenia punktami za zakupy to dla Polaków jedna z najważniejszych korzyści wynikających z uczestnictwa w programie lojalnościowym. Oprócz licznych eKuponów, Program daje im mnóstwo dodatkowych możliwości bycia prawdziwym smart shopperem. Organizujemy wie- le promocji u wybranych partnerów, szczególnym zainteresowaniem cieszą się kampanie multipartnerskie oraz nasze stałe akcje jak „Turbo środa” czy „Mega weekend”, podczas których, w ramach zakupów u jednego, konkretnego partnera, do zdobycia jest duża liczba dodatkowych punktów. Co ciekawe, obrót generowany podczas takich promocji jest nawet 4 razy większy niż w porównywalnych okresach. Działania PAYBACK świetnie wpisują się w trend sprytnego obniżania swojego rachunku. Tylko w 2018 r. uczestnicy Programu wykorzystali aż 4,8 mld punktów podczas płatności za zakupy.

Po czwarte: mądre zarządzanie danymi

Personalizacja ma ogromny wpływ na zachowania zakupowe Polaków, którzy chcą otrzymywać oferty dopasowane do ich bieżących potrzeb. Jest to możliwe dzięki narzędziom Big i Smart Data, które gromadzą dane o użytkownikach programu i pozwalają na szczegółowe zbadanie ich preferencji zakupowych w czasie rzeczywistym. Dzięki dogłębnej analizie, PAYBACK skutecznie wzmacnia pozycję swoich partnerów na rynku oraz zwiększa zaangażowanie ich klientów pozyskując równocześnie nowe grupy odbiorców. Pogłębione dane konsumenckie pochodzące z wielu źródeł oraz nowoczesne narzędzia analityczne i marketingowe umożliwiają nam przygotowanie dokładnych segmentacji użytkowników, a następnie szytych na miarę ofert dla nich. Efektem końcowym, który dostarczamy naszym partnerom, jest nie tylko wyższa efektywność działań sprzedażowych, ale także znacznie większe zadowolenie klientów. A jak wiadomo, klient zadowolony wróci do nas częściej.

