Trwają prace nad instynktem dla aut

Przez żołądek do smakowitego biznesu

Moda na gotowanie na dobre zagościła w polskich domach. Przyczyniły się do tego m.in. telewizyjne formaty, takie jak „MasterChef”, „Kuchenne Rewolucje” czy „Hell’s Kitchen”. Te programy od kilku sezonów należą do najchętniej oglądanych w naszym kraju. Polacy doceniają dobre jedzenie — i coraz więcej rodaków stara się samodzielnie poznawać tajniki kuchni. Jednak z książek kucharskich nie dowiemy się, jak odpowiednio ugotować ryż do nigiri z łososiem czy jak dobrze czyścić i przygotować krewetki, by zrobić Po’ boy, czyli tradycyjną kanapkę amerykańską. W odpowiedzi na tę niszę na rynku Jakub Mielniczuk i Kamila Liszczyna otworzyli CookUp, czyli szkołę gotowania, która organizuje kursy dla osób indywidualnych i firm. W ofercie mają zarówno zajęcia jednodniowe, jak i dłuższe, a także pokazy, warsztaty i degustacje. Bez doświadczenia Co ciekawe, założyciele CookUpu przed rozpoczęciem tego biznesu nie byli związani z branżą gastronomiczną. Pomysł stworzenia firmy wziął się z miłości do jedzenia oraz tego, że na rynku brakuje takiej szkoły dla amatorów gotowania. — Podróżując po świecie, widzieliśmy, że...