Trzeci tydzień spadku Nasdaq

Dow Jones rósł na zamknięciu sesji o 1,85 proc., S&P500 zyskał 1,95 proc., a Nasdaq zwiększył wartość o 1,55 proc. Przez tydzień S&P500 zyskał 0,8 proc., a Dow Jones wzrósł o 1,8 proc. Nasdaq stracił 2,1 proc. To już trzeci z rzędu tydzień spadku indeksu, który jest o 8 proc. poniżej ostatniego szczytu z 12 lutego.

Ostatnia sesja tygodnia na amerykańskich rynkach akcji miała dwie fazy. W pierwszej dominowała podaż. Inwestorzy sprzedawali akcje po dużo lepszych niż oczekiwano danych z rynku pracy, które obudziły obawy przegrzania gospodarki i szybkiego wzrostu inflacji. Rentowność obligacji 10-letnich USA dochodziła w piątek do 1,62 proc. i była najwyższa od 13 miesięcy. W drugiej fazie sesji pojawił się popyt na przecenione akcje. Indeksy zaczęły odrabiać straty i kupujący nie oddali inicjatywy już do końca dnia, czemu sprzyjało lekkie cofnięcie się rentowności amerykańskiego długu. Przez całą sesję największym popytem cieszyły się akcje spółek naftowych. Cztery z pięciu najmocniej w piątek drożejących spółek z S&P500; to przedstawiciele tej branży. Wynikało to z wzrostu kursu ropy najwyżej od 2019 roku po niespodziewanej decyzji OPEC+ o utrzymaniu zmniejszonego wydobycia.