URE zawiadamia prokuraturę ws. podejrzenia manipulacji cenami energii

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki złożył do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na manipulacji w 2018 r. na hurtowym rynku energii, poinformował w środę URE.

Regulator od grudnia 2018 r. prowadził postępowanie wyjaśniające ws. znacznego wzrostu cen energii elektrycznej w okresie od września do grudnia 2018 r. na instrumencie BASE_Y-19 notowanym na Towarowej Giełdzie Energii (TGE). BASE_Y to jeden z podstawowych instrumentów na giełdzie - roczny instrument terminowy z fizyczną dostawą w danym roku. W przypadku BASE_Y-19 jest to rok 2019.



Postępowanie zostało zakończone złożeniem zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa manipulacji lub próby manipulacji na hurtowym rynku energii elektrycznej - poinformował URE. Postępowanie wykazało, że wzrost cen instrumentu BASE_Y-19 nie może być wyłącznie wynikiem wzrostu kosztów wytwarzania energii elektrycznej, takich jak ceny węgla kamiennego i koszty emisji CO2. Także tzw. CDS (tzw. obiektywny wskaźnik referencyjny) uzyskany na produkcie BASE_Y-19, a wynikający z transakcji zawartych w okresie wrzesień-grudzień 2018 r. był dwukrotnie wyższy niż CDS uzyskiwany w przeszłości na produktach BASE_Y-14, BASE_Y-15, BASE_Y-16, BASE_Y-17 i BASE_Y-18 oraz BASE_Y-19 w okresie od rozpoczęcia jego notowań w 2016 r. do końca sierpnia 2018 r.



Analizowane zachowania w niektórych przypadkach, zdaniem Prezesa URE, mogą wypełniać znamiona czynu określonego w rozporządzeniu REMIT jako manipulacja na rynku lub próba manipulacji na rynku. W rezultacie Prezes URE uznał za zasadne złożenie do prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.



Jak zaznaczył prezes Maciej Bando, niezależnie od tego, które z zachowań wskazanych w REMIT wystąpiło na rynku, "szkody jakie w wyniku takiego działania zostały spowodowane mogą być trudne do usunięcia, szczególnie w sytuacji gdy przeciwdziałanie ich skutkom następuje w drodze +centralnego sterowania+".



Jak podkreślił Urząd, Prezes URE wielokrotnie zwracał uwagę na negatywne skutki zmian, które zachodziły na rynku w ciągu ostatnich kilku lat. W opinii URE, częste zmiany przepisów prawa, np. nowelizacje ustawy o OZE czy ustawa zamrażająca ceny prądu wywołują ogromną niepewność co do zasad funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku energii, powodując również wymierne straty po stronie odbiorców energii elektrycznej, jak bankructwa czy brak możliwości uzyskania ofert od przedsiębiorstw obrotu w sytuacji zakończenia poprzedniej umowy itd.



URE zwrócił też uwagę, że przeprowadzone w latach ubiegłych przejęcia i zakupy zmieniły strukturę podsektora wytwarzania, powodując wzrost koncentracji i w znacznym stopniu ograniczyły konkurencję. W opinii regulatora, próba przeciwdziałania negatywnym skutkom tych zmian poprzez wprowadzenie obowiązku sprzedaży całej wyprodukowanej energii na TGE - poprzez tzw. obligo giełdowe - poczynając od początku 2019 r., ze względu na wyłączenia zawarte w ustawie może nie wywrzeć oczekiwanego skutku. Wyprzedzając bowiem powyższą regulacje przedsiębiorstwa energetyczne zawarły wcześniej umowy sprzedaży m.in. z przedsiębiorstwami obrotu z własnej grupy kapitałowej na 2018 r. - wskazał Urząd. Umowy te nie mogły być anulowane i stanowiły podstawę do „wyłączenia” tej części energii spod obowiązku „obliga” - zauważył także URE.



Urząd zaznaczył, że "Prezes URE nieprzerwanie ze szczególną uwagą obserwuje zmiany cen energii elektrycznej na rynku hurtowym, w tym przede wszystkim ceny instrumentów terminowych z fizyczną dostawą w 2020 r. oraz zachowania uczestników rynku pod kątem wystąpienia zjawisk, które mogłyby wyczerpywać znamiona manipulacji lub próby manipulacji na rynku".



Jest to drugie postępowanie regulatora dotyczące wzrostu cen energii i działań podmiotów na rynku hurtowym, które zostało zakończone złożeniem zawiadomienia o podejrzeniu popełnia przestępstwa. Poprzednie, dotyczące konkretnych sesji giełdowych na TGE z kwietnia 2018 r. na instrumencie kwartalnym BASE_Q-3-18 (kontrakt na dostawę energii elektrycznej w trzecim kwartale 2018 r.), zostało również zakończone złożeniem zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.