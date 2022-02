Tymczasem mediana prognoz ekonomistów zakładała symboliczny spadek do 1700 tys. (wartość annualizowana) z 1708 tys. w grudniu po korekcie z 1702 tys.

Z kolei liczba wydanych pozwoleń na budowę wzrosła o 1 proc. do 1899 tys. W tym przypadku oczekiwano zniżki do 1760 tys. z 1885 tys. miesiąc wcześniej po korekcie z 1873 tys. To najwyższa liczba od 2006 r.

Liczba rozpoczętych inwestycji jednorodzinnych spadła w styczniu o 5,6% proc. do 1,12 mln jednostek, podczas gdy liczba rozpoczętych inwestycji wielorodzinnych – które mają tendencję do niestabilności i obejmują budynki mieszkalne i kondominia – spadła do 522 tys.