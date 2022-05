USA: mocny spadek indeksu NY Empire State

Analitycy spodziewali się spadku indeksu do 16,5 pkt.

Majowy odczyt zbliża go do poziomów z marca, kiedy spadł do najniższego poziomu od czasu pierwszej fali pandemii.

Subindeks nowych zamówień spadł miesiąc do miesiąca z 25,1 do -8,8 pkt, zaś subindeks dostaw z 34,5 do -15,4 pkt.

20 proc. firm ankietowanych w badaniu stwierdziło, że warunki biznesowe poprawiły się w ciągu miesiąca, a 32 proc., że nastąpiło pogorszenie.