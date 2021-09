W logistyce nie będzie tak samo

Zasady i wartości, na których opierała się logistyka, zostały przemodelowane. Na stałe. Łańcuchy dostaw już nigdy nie będą takie, jak przed koronakryzysem.

4 października 2021 r. startuje Forum Polskich Menedżerów Logistyki - Polska Logistyka. To już 18. edycja corocznego spotkania ekspertów logistycznych organizowana przez „Puls Biznesu”. Jednym z głównych tematów tegorocznego forum będzie metamorfoza, jakiej przez pandemię COVID-19 doświadczają łańcuchy dostaw. Skala tych przemian jest ogromna. Podobnie jak tempo.

Zapasy w cenie …

Od połowy 2020 r. osoby zarządzające dostawami zupełnie inaczej patrzą opłacalność logistyki. Przykład pierwszy z brzegu — sektor motoryzacyjny. Do niedawna praktycznie na całym świecie motoryzacja organizowała produkcję i gospodarkę magazynową zgodnie z zasadą just-in-time. Części czy podzespoły dostarczane były tylko wtedy, kiedy były potrzebne, oraz tam, gdzie były potrzebne. Składowanie zapasów było traktowane jako marnotrawstwo. Tymczasem pandemiczne doświadczenia mocno zmieniły takie myślenie. Brak półprzewodników czy innych komponentów, przerywał łańcuchy dostaw i zatrzymywał taśmy produkcyjne. Straty szły w setki tysięcy euro i znacznie przekraczały oszczędności wypracowane dzięki systemowi just-in-time.

— Dziś producenci w Europie coraz częściej stawiają wymóg wobec dostawców, w szczególności z odległych lokalizacji, np. z Chin, aby składowali produkowane przez nich części i podzespoły blisko ich zakładów, skracając w ten sposób czas reakcji. Posiadanie magazynu to niejednokrotnie warunek dalszej współpracy. Ta tendencja będzie się nasilać — uważa Paweł Gos, prezes firmy Exact Systems.

Żeby maksymalnie skrócić łańcuch dostaw i mieć do dyspozycji części i podzespoły na miejscu lub w bliskiej odległości, coraz częściej mówi się też o budowaniu fabryk w aliansie producent—poddostawca.

…podobnie jak e-commerce

— Obawa przed just-in-time jest swoistym czarnym łabędzim logistyki. Innym przykładem tzw. efektu covidowego jest bardzo szybko rosnący e-commerce — mówi Tomasz Sączek, dyrektor zarządzający IPP w Polsce i wieloletni partner merytoryczny Forum Polska Logistyka.

We wcześniejszych latach e-commerce w Polsce rozwijał się w miarę przewidywalnym tempie. Obecna sytuacja zaskoczyła największych optymistów.

— Takie tempo rozwoju wymaga szybkiego dostosowania rozwiązań logistycznych do wymagań. Mówi się nie tylko o rozwiązaniach związanych z poolingiem paletowym, ekonomią współdzielenia czy opakowaniami zwrotnymi, ale również zapotrzebowaniu na dostosowane do obsługi internetowego handlu maszyny — mówi Tomasz Sączek.

Zmiany nie ominą zatem również umów najmu powierzchni biurowych. Obiekty magazynowe przeznaczone do obsługi e-commerce mają specyficzne wymogi techniczne, uzależnione od funkcji, jaką mają pełnić — chodzi o magazyny ostatniej mili, centra obsługi zwrotów, huby kurierskie i sortownie czy e-grocery.

Istotne jest, aby umowa najmu jasno określała, która strona wykona potrzebne usprawnienia techniczne i dostosuje powierzchnię do potrzeb najemcy oraz jak będą one rozliczane między wynajmującym a najemcą — podkreśla Żaneta Ścigała, radca prawny w Legal Hub Wojnarowska Ścigała Irlik i jedna z prelegentek forum.

Dodaje, że dynamika rozwoju branży e-commerce oraz pandemiczna niepewność sprawiają, że najemcy poszukują elastycznych rozwiązań w umowach najmu, np. możliwości ekspansji na sąsiadujące powierzchnie, wcześniejszego zerwania umowy najmu czy wprowadzenia podnajemcy.

Nieodzownym elementem rozwoju e-commerce są magazyny miejskie, które przy okazji pełnią też rolę biur, miejsc lekkiej produkcji czy nawet showroomu.

Czarne łabędzie: Jeszcze pod koniec 2019 r. odwrót od systemu just-in-time był tylko mało prawdopodobnym scenariuszem. Dziś staje się faktem. To tylko jeden z przykładów logistycznych „czarnych łabędzi”. Tegoroczne Forum Polskich Menedżerów Logistyki - Polska Logistyka będzie pełne innych przykładów oraz analiz, jak zmieniają się łańcuchy dostaw — mówi Tomasz Sączek, dyrektor zarządzający IPP w Polsce i partner merytoryczny XVIII Forum Polska Logistyka. Marek Wiśniewski

— Coraz częściej magazyny pojawiają się także w galeriach handlowych. W USA zamykane są powierzchnie handlowe i całe budynki przekształcane są w tzw. dark warehouses. Podobnie dzieje się już w Polsce. Doskonałym przykładem są sklepy eobuwie czy Nespresso, które jednocześnie są centrami wysyłkowymi — mówi Damian Kołata, ekspert ds. e-commerce i jeden z prelegentów forum.

Zmiany następują bardzo szybko, co nie zwalnia operatorów logistycznych z obowiązku dotrzymywania im tempa.

— To wyzwanie. Szczególnie dla dużych operatorów współpracujących dotychczas z dużymi klientami. Teraz pojawia się potrzeba obsługi mniejszych, a ci mają inne wymagania. To swoista rewolucja, wymagająca wymaga zmiany sposobu myślenia o całym procesie logistycznym. Mniejsi klienci potrzebują wielu gotowych rozwiązań IT oraz niestandardowych procesów. Poza tym firmy e-commerce są przyzwyczajone do elastycznego podejścia do współpracy. Konieczność dostosowania się do tych wymagań doprowadzi do tego, że w najbliższych latach starsze biznesy logistyczne będą dużo inwestować w IT — uważa Magda Grzegorzewska, menedżer ds. rozwoju w firmie Linker Cloud.

Wpływ rosnącego w szalonym tempie e-commerce na łańcuchy dostaw czy rynek magazynowy to tylko wierzchołek wielkiej góry zmian, które wywołała lub przyspieszyła pandemia.

— Więcej o tej logistycznej metamorfozie porozmawiamy podczas XVIII Forum Polskich Menedżerów Logistyki już za kilka dni. Zapraszam — mówi Tomasz Sączek.