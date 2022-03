W Moskwie nadal bez handlu akcjami, ale wraca handel rublem

W środę na giełdzie w Moskwie nadal nie będzie można handlować akcjami spółek. Wznowiony zostanie natomiast handel walutami, informuje Bloomberg.

Rynek akcji w Moskwie jest zamknięty od 28 lutego, co ma ochronić krajowych inwestorów od spodziewanych wielkich strat spowodowanych wyprzedażą wywołaną przez sankcje nałożone na Rosję za napaść na Ukrainę. To najdłuższa przerwa w jego pracy w historii. Jej przedłużenie ogłosił we wtorek bank centralny Rosji. Zapowiedział jednak wznowienie od środy handlu walutami oraz otwarcie rynków pieniężnego i repo.