W oczekiwaniu na szczyt inflacji

Nie będzie żadną przesadą stwierdzenie, że zakończone niedawno pierwsze półrocze było jednym z najsłabszych, jeśli nawet nie najsłabszym, we współczesnej historii polskiego rynku finansowego. Z jednej strony WIG przeżył pierwsze sześć miesięcy roku najgorsze od 2008 r., a z drugiej indeks obligacji skarbowych TBSP tak słabego półrocza nie odnotował jeszcze nigdy w swej historii.

Zgodnie z zasadą, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, przecena krajowych aktywów doprowadziła do silnego uatrakcyjnienia ich wycen. Polskie akcje skończyły burzliwe półrocze ze wskaźnikiem ceny do prognozowanych zysków nieco powyżej 7 i z ceną do wartości księgowej poniżej 1, podczas gdy w końcu października ubiegłego roku – gdy WIG po raz ostatni był w okolicy szczytu hossy – wskaźniki te wynosiły odpowiednio ok. 13 oraz 1,48.