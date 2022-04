Cena ropy oscylowała we wtorek na giełdzie nowojorskiej wokół kursu ostatniego zamknięcia. Ostatecznie spadła.

Na notowania ropy wpływały we wtorek zapowiedzi nałożenia nowych sankcji na Rosję za jej działania na Ukrainie. Ożywiło to obawy zakłócenia dostaw rosyjskiej ropy, ale także mocniej zniechęci do kupowania surowca z Rosji. Z drugiej strony, rynek pamięta o zapowiedzi uwolnienia rezerw przez USA i inne państwa.