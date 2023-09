Wall Street na plusie mimo wzrostu inflacji

Amerykańskie akcje drożeją w środę, chociaż dane o inflacji konsumenckiej w USA okazały się wyższe, niż prognozowano.

S&P 500 rósł ok. półtorej godziny po otwarciu środowej sesji o 0,2 proc., z kolei Dow Jones Industrial Average o 0,2 proc. Technologiczny Nasdaq Composite zyskiwał najwięcej, bo 0,3 proc.

Na S&P 500 najbardziej rosły segmenty dóbr dyskrecjonalnych (0,9 proc.), usług komunalnych (0,4 proc.) oraz technologii (0,3 proc.). Największe straty odnotowały energia (-0,3 proc.) i materiały (-0,2 proc.).

W centrum uwagi inwestorskiej były dane o inflacji w USA, które opublikowano w środę. Ceny detaliczne wzrosły w sierpniu o 3,7 proc. w ujęciu rocznym. Oczekiwano 3,6 proc. To był drugi miesiąc wzrostów z rzędu po tym, jak w czerwcu odnotowano spadek do 3 proc. Główną przyczyną zwyżki inflacji w sierpniu jest 10,6 proc. wzrost cen paliw.

Inflacja bazowa w ubiegłym miesiącu wyniosła 4,3 proc. w ujęciu rocznym, zgodnie z oczekiwaniami. Wzrost był jednak wyższy w skali miesięcznej - o 0,3 proc., a prognozowano 0,2 proc.

Ceny ropy WTI i Brent kontynuowały tendencję zwyżkową, zbliżając się do 10-miesięcznych maksimów, czyli odpowiednio do 89.24 (o 0,4 proc.) oraz 92.42 (o 0,3 proc.) za baryłkę ok. godz. 17 czasu polskiego.

Spadki niedługo po otwarciu sesji odnotowywał Apple, który dzień wcześniej wypuścił na rynek iPhone’a 15. W środę Chiny zgłosiły “incydenty dotyczące bezpieczeństwa” związane ze smartfonem. Pekin zaprzeczył jednocześnie, że zamierza ograniczyć korzystanie z iPhone’ów w instytucjach i spółkach państwowych. W konsekwencji akcje firmy taniały o 0,8 proc.