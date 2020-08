Walmart, właściciel największej w USA i na świecie sieci supermarketów, połączy siły z Microsoftem w sprawie przejęcia amerykańskiego biznesu TikTok.

Walmart oczekuje, że przejęcie serwisu do wideoblogowania, który ma ok. 80 mln użytkowników w USA, da mu dostęp do młodszych Amerykanów, pozwoli zbudować rynek tzw. strony trzeciej i wzmocni potencjał reklamowy.

Zobacz więcej TikTok Fot. Bloomberg

Administracja Donalda Trumpa nakazała ByteDance, chińskiemu właścicielowi TikToka sprzedać amerykański biznes spółki. W innym przypadku grozi wprowadzeniem zakazu używania aplikacji w USA. Rząd USA twierdzi, że TikTok to zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego z racji gromadzenia danych Amerykanów, które mogą być udostępnione władzom Chin. Źródła FOX Business twierdzą, że Microsoft, który do niedawna był jedyną firmą oficjalnie potwierdzającą negocjacje w sprawie przejęcia amerykańskiego biznesu TikToka, prowadzi „w wyścigu”, ale „tylko o nos”. Dan Ives, analityk Dan Ives uważa jednak, że po dołączeniu Walmart do Microsoftu ich oferta będzie nie do pobicia. - To ostatni kawałek układanki, która ostatecznie przypieczętuje przejęcie przez Microsoft działalność TikToka w USA za prawdopodobnie 35-40 mld USD – napisał w raporcie, w którym prognozuje, że przejęty biznes TikToka może za kilka lat być wart ok. 200 mld USD.

