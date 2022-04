Warmia i Mazury. Inteligentny rozwój regionu

Przykład Warmii i Mazur pokazuje, jak województwo znane przede wszystkim z pięknej przyrody i bogatej oferty turystycznej z roku na rok jest coraz bardziej postrzegane jako miejsce atrakcyjne dla inwestorów. Duża w tym zasługa dobrego zarządzania inteligentnymi specjalizacjami.

Inteligentne specjalizacje to sektory oparte na wiedzy, będące źródłem przewag konkurencyjnych. To branże, które bazują na mocnych stronach województwa i wyznaczają kierunki rozwoju. Określając je, sięga się do unikalnych zasobów naturalnych.

Wyjątkowe walory przyrodnicze to atut Warmii i Mazur, wykorzystywany nie tylko w dynamicznie rozwijającej się turystyce, ale także w obszarze strategicznych branż.

Drewno i meblarstwo

Drewno i meblarstwo to branża bazująca na jednym z największych zasobów leśnych w kraju. W województwie warmińsko-mazurskim wytwarza się aż 23% mebli drewnianych produkowanych w Polsce, a wartość produkcji sięga 4 miliardów złotych rocznie. Przy produkcji pracuje ponad 25 tysięcy osób, zaś meble wytwarzane w regionie w większości trafiają na eksport, m.in.: do Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Dubaju, USA, Japonii czy Chin. Z kolei pod względem produkcji arkuszy fornirowanych, produkcji sklejek, płyt laminowanych, wiórowych oraz desek Warmia i Mazury zajmują trzecie miejsce w Unii Europejskiej.

Ekonomia wody

Nie dziwi fakt, że ważną branżą jest tu także ekonomia wody. Woda stanowi ponad 20% powierzchni województwa, dając mu tym samym pierwsze miejsce w kraju. Na bazie atutów regionu w ramach specjalizacji rozwijane są nie tylko sporty i turystyka, ale także szkutnictwo, transport czy produkcja maszyn do obróbki metali wykorzystujących strumień wody. Najwięksi producenci łodzi i jachtów produkują tu rocznie ponad 6 tysięcy jednostek. Obecnie już co trzeci jacht w klasie do 10 metrów powstaje właśnie na Warmii i Mazurach.

Żywność wysokiej jakości

Województwo może się pochwalić pierwszym miejscem w Polsce pod względem liczby producentów ekologicznych – działa ich tu ponad 3 tysiące. Aż 47 tutejszych wyrobów znajduje się na liście produktów tradycyjnych, którą prowadzi Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Nie sposób przy tym nie wspomnieć, że Warmia i Mazury jako pierwszy polski region przystąpiły do Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego.

Szanse inwestycyjne

Rozwój inteligentnych specjalizacji przyciąga na Warmię i Mazury polskich oraz zagranicznych inwestorów. Wykorzystanie potencjału danego regionu, jego zasobów i przeznaczonego dla nich wsparcia stanowi bowiem bodziec do rozwoju przedsiębiorstw. Działalność w obszarze tych strategicznych sektorów pozwala przedsiębiorstwom na dostęp do dodatkowych źródeł finansowania, daje też większe szanse na opracowanie innowacji we współpracy z uczelniami wyższymi oraz ośrodkami badawczymi.

WAŻNE DLA INWESTORÓW Więcej informacji o potencjale biznesowym Warmii i Mazur znajdziesz w nowym serwisie invest.warmia.mazury.pl. To kompleksowe źródło wiedzy dla wszystkich przedsiębiorców. Strona zawiera szeroką bazę ofert inwestycyjnych, wraz ze szczegółową dokumentacją dostępnych nieruchomości. Pomocnym narzędziem jest także Przewodnik inwestora, który w przystępny sposób wyjaśnia cały proces inwestycyjny – od poszukiwania lokalizacji, aż do finalizacji przedsięwzięcia.