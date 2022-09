Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Minister rozwoju gospodarczego Marton Nagy powiedział, że Węgry będą wycofywać limity cen, bo są coraz droższe do utrzymania z powodu uporczywości wysokiej inflacji, informuje Reuters.

Rząd premiera Viktora Orbana wprowadził limity cen paliwa, energii oraz niektórych podstawowych produktów spożywczych. Wprowadził także ograniczenie rat kredytów hipotecznych. Miało to chronić gospodarstwa domowe przez skutkami wysokiej inflacji. Rachunek okazał się jednak za wysoki zwłaszcza, że jak przyznał niedawno wiceszef banku centralnego Węgier, nie wiadomo wciąż kiedy nadejdzie szczyt inflacji. W lipcu wynosiła 13,7 proc., a w ujęciu bazowym aż 16,7 proc., najwięcej od 25 lat. Wprowadzone w listopadzie ubiegłego limity cen benzyny i oleju napędowego mają obowiązywać do 1 października. Podobnie jest w przypadku cen podstawowych artykułów żywnościowych. Limit rat kredytów hipotecznych ma obowiązywać do końca roku.