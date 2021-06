Od września nie będzie można sprzedawać w Wielkiej Brytanii żarówek halogenowych, zdecydował rząd, podając jako powód walkę o ochronę klimatu.

Brytyjski Departament Biznesu poinformował, że dzięki zakazowi emisja dwutlenku węgla zostanie ograniczona o 1,26 mln ton rocznie. Dodatkowo dzięki zwiększeniu efektywności energetycznej w wyniku wycofania żarówek halogenowych konsumenci zaoszczędzą 75 GBP rocznie.

fot. Bloomberg

Żarówki halogenowe zostaną docelowo zastąpione przez żarówki LED, które już mają dwie trzecie udziału w brytyjskim rynku, a do 2030 roku ma on wzrosnąć do 85 proc.

Brytyjski rząd zamierza w kolejnym kroku ograniczać użycie lamp fluoroscencyjnych, czyli tzw. świetlówek. Zakaz ich sprzedaży ma zostać wprowadzony we wrześniu 2023 roku.