WIG20 spadł poniżej 1600 pkt. Euro zyskuje do dolara

Notowania flagowego indeksu GPW osunęły się poniżej 1600 pkt po raz pierwszy od maja 2020 r. Gorąco jest też na rynku walutowym.

Już w listopadzie 2022 r. warszawska giełda spadnie do poziomu niewiele wyższego niż podczas koronawirusowego krachu w 2020 r. – dla indeksu WIG20 oznacza to okolice 1400 pkt., prognozował kilka dni temu w “PB” Wojciech Białek, analityk z DM TMS Brokers. Na razie rynek idzie w kierunku, który potwierdzałby te przewidywania: WIG20 na sesji w piątek, 26 sierpnia, spadł poniżej 1600 pkt. Tak nisko indeks nie było od maja 2020 r., kiedy rynki nabrały rozpędu po koronakrachu. Teraz obowiązuje jednak trend spadkowy, który od czerwca zamienił się w dość wąski, krótkoterminowy trend boczny. Od dołu ograniczała go bariera, ustawiona 1 pkt wyżej niż 1600 pkt (dołek intraday z 14 lipca). Czy jesteśmy świadkami wybicia dołem? Czas pokaże.