Windykacja szyta na miarę dużych firm

Rynek windykacji rośnie z roku na rok i nic nie wskazuje na to, że ten trend się zmieni. Jednym z czynników wzrostu jest masowe zlecanie przez duże przedsiębiorstwa odzyskania należności wyspecjalizowanym firmom. 30-letnie doświadczenie Kaczmarski Inkasso w zarządzaniu wierzytelnościami wskazuje, że powierzanie spraw profesjonalistom jest bardziej opłacalne niż angażowanie w to własnych pracowników.

Monitoring należności usprawnia spływ pieniędzy, a także zapewnia weryfikację poprawności wystawionych faktur — podkreśla Jakub Kostecki, prezes zarządu Kaczmarski Inkasso.

Firmy windykacyjne są gotowe na wyzwania nowej rzeczywiści ekonomicznej, na którą znacząco wpływa wzrost cen i wojna w Ukrainie. Jak pokazuje raport „Znaczenie rynku zarządzania wierzytelnościami dla zrównoważonego wzrostu gospodarczego”, opublikowany przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce w 2021 r., łączna nominalna wartość przeterminowanych zobowiązań obsługiwanych przez branżę zarządzania wierzytelnościami na koniec czerwca 2020 r. wyniosła aż 127 mld zł.

127 mld zł Tyle wyniosła w Polsce pod koniec czerwca 2020 r. łączna nominalna wartość przeterminowanych zobowiązań obsługiwanych przez branżę zarządzania wierzytelnościami

Na rynku dominują wierzytelności konsumenckie. Stanowią one 81,5 proc. całości, a firmowe — 18,5 proc. Tylko w latach 2017-2019 branża windykacyjna przywróciła do ponownego obrotu 17,1 mld zł. Jeśli w okresie, kiedy gospodarka działała sprawnie, była tak duża kwota długów, to nietrudno przewidzieć, że w obecnych warunkach problemy narosną.

Świadomy klient to dobry klient

— Obsługując na masową skalę klientów strategicznych, takich jak banki, instytucje pożyczkowe, firmy leasingowe, telekomunikacyjne czy ubezpieczeniowe, widzimy ich bardzo profesjonalne podejście do własnych należności. Mają oni pełną świadomość wagi procesu windykacyjnego. W tych instytucjach zarządzanie wierzytelnościami zaczyna się od procesów wewnętrznych, a następnie jest kontynuowane poprzez współpracę z zewnętrznymi firmami windykacyjnymi i kancelariami prawnymi — mówi Jakub Kostecki, prezes zarządu Kaczmarski Inkasso.

Duże firmy rozumieją, że dochodzenie zapłaty za pośrednictwem profesjonalnego podmiotu, znającego techniki negocjacyjne i dysponującego odpowiednimi narzędziami, jest znacznie bardziej efektywne niż działania wewnętrzne. Już na poziomie ustalania strategii zarządzania wierzytelnościami zakładają one współpracę z wyspecjalizowanymi firmami.

Indywidualne plany dla klientów

Kaczmarski Inkasso, działając na rynku od 30 lat, umożliwia kompleksowe zarządzanie wierzytelnościami, od momentu wystawienia przez firmę faktury, przez dochodzenie zapłaty w sądzie, aż po długoterminowe zarządzanie należnościami trudnymi. Dostosowuje przy tym swoje rozwiązania do indywidualnych potrzeb korporacji oraz modelu ich pracy. Każda firma ma inny portfel klientów i odmienną strukturę należności. Kaczmarski Inkasso, wykorzystując wieloletnią praktykę w obsłudze wszystkich branż gospodarki, zapewnia partnerom sprofilowane, optymalne plany działania. Są one oparte na zrozumieniu specyfiki firmy i danego segmentu rynku. Rozwiązania te są na bieżąco konsultowane z klientami i wdrażane dopiero po ich akceptacji. Wysoka skuteczność Kaczmarski Inkasso wynika z dużej elastyczności — firma analizuje uzyskiwane rezultaty windykacji i na bieżąco modyfikuje działania, aby uzyskać maksymalną efektywność. Istotnym elementem jest monitoring należności, który umożliwia firmom kontrolę nad terminowością spłat dokonywanych przez klientów.

— Prewencja to ważny etap, bo pomaga zapobiegać powstawianiu zaległości. Monitoring należności usprawnia spływ pieniędzy, a także zapewnia weryfikację poprawności wystawionych faktur. W ramach monitoringu ustalana jest przyczyna opóźnienia w spłatach należności, następnie doprowadzenie do terminowego regulowania zobowiązań oraz przypominanie o zbliżających się okresach płatności. Pomocna jest również aktualizacja salda dłużnika, dzięki której uregulowane sprawy są zamykane na bieżąco — podsumowuje Jakub Kostecki.