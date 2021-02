Starcie dwóch chińskich gigantów technologicznych. ByteDance pozwał Tencent Holdings zarzucając mu działania monopolistyczne.

ByteDance złożył we wtorek w sądzie w Pekinie pozew, w którym zarzuca Tencen blokowanie dostępu do platform WeChat i QQ treści z aplikacji Douyin, chińskiego bliźniaka TikToka. ByteDance zwrócił się do sądu o nakazanie Tencent wstrzymanie nielegalnych działań i zapłatę 90 mln juanów (14 mln USD) odszkodowania.