Współproducent „Matrix Zmartwychwstania” pozwał Warner Bros.

Village Roadshow Entertainment Group pozwało wytwórnię Warner Bros. za udostępnienie filmu „Matrix Zmartwychwstania” jednocześnie w kinach i serwisie streamingowym, informuje AFP.

Agencja przypomina, że WarnerMedia, właściciel Warner Bros. udostępnił cały jej katalog produkcji z 2021 roku w swoim serwisie streamingowym HBO Max. Współproducent „Matrix Zmartwychwstania” twierdzi w pozwie złożonym w sądzie w Los Angeles, że decyzja naraziła go na straty finansowe. Zarzuca wytwórni, że specjalnie opóźniała datę premiery filmu by móc ją wykorzystać do pozyskania nowych subskrybentów serwisu streamingowego nawet kosztem mniejszych wpływów z biletów w kinach.