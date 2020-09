Wszystkomający wujaszek z Ameryki

Ford kolejny raz próbuje zarazić Europejczyków swoją wizją kolosalnej motoryzacji. Tym razem jest nieco lepiej przygotowany, ale też ceni się bardziej.

Dla Amerykanów pięciometrowy explorer od Forda jest średniej wielkości przedstawicielem bardzo popularnego u nich segmentu SUV-ów (średniej, bo w amerykańskiej ofercie jest jeszcze większy model expedition). Amerykanie kochają swojego explorera od chwili debiutu w 1990 r. Za co? Za to, że jest rozsądnie wyceniony, do bólu praktyczny, pojemny i zupełnie nie premium. Używa go amerykańska policja, używają służby i oczywiście państwo Smith. Zresztą nie tylko w USA. Explorer jest jednym z bardziej popularnych SUVów prawie na całym świecie. Prawie, bo w Europie nie. Kiedy Ford pokazywał światu ten model po raz pierwszy, pokazał go również Europejczykom, którym jednak się nie spodobał. Złożyło się na to kilka czynników.